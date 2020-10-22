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Новую угрозу экономике России создали мигранты

22 Октября 2020 218 0 Экономика
Новую угрозу экономике России создали мигранты

Россия становится все менее привлекательной для мигрантов из Средней Азии, а их отток из страны спутывает карты буквально всем заинтересованным сторонам: правительство не может раздать им гражданство и нарисовать увеличение населения в своих отчетах, работодатели же теряют возможность и дальше эксплуатировать дешевый рабский труд бесправных людей. Как выяснили исследователи Центра стратегических разработок (ЦСР), 40% компаний, пользовавшихся трудом мигрантов, страдают от недостатка рабочей силы.

Эксплуатация и паспортизация населения других стран

  • Отток мигрантов из России, погрязшей в экономических проблемах, обнажил структурную слабость российской экономики – зависимость от дешевого рабского труда. Исследование Центра стратегических разработок выявило, что около 40% компаний, эксплуатировавших рабочую силу из-за рубежа, испытывают сейчас нехватку рабочих рук. В частности, компании заявляют об остром дефиците курьеров и водителей такси, в которых преимущественно работают мигранты из Средней Азии.
  • Представители бизнеса по-разному отвечали, почему они нанимают мигрантов. Каждый четвертый (25%) убеждал, что выходцы из Средней Азии более ответственно подходят к работе. Каждый третий (35%) заверял, что они имеют более высокую результативность в сравнении с россиянами. Но все это лукавые попытки обойти молчанием главную причину, почему рабочие места отдаются мигрантам, а не россиянам.
  • Однако большинство предпринимателей (40%) все-таки нашли в себе силы, чтобы признать – нанимая мигрантов, они просто экономят на зарплате и увеличивают прибыль бизнеса. Это и есть истинная причина зависимости России от труда мигрантов – капиталисты максимизируют прибыль, экономя на социальном и пенсионном страховании работников, а также недоплачивая часть налогов и зарплаты.
  • Несмотря на все это, мигранты вынуждены терпеть тяжелые условия – они на 19% реже россиян увольняются. Получая прибыль, работодатели готовы закрывать глаза на разницу в менталитете, языковой барьер и даже на бюрократические сложности при трудоустройстве. В результате мигранты становятся предпочтительнее россиян во многих сферах.
  • Но коронавирус лишает компании их преимущества, полученного за счет эксплуатации труда мигрантов – 15% придется научиться работать с россиянами и платить все обязательные налоги. Такая ситуация продлится по крайней мере до тех пор, пока границы с другими государствами не будут полноценно открыты.
  • Для правительства, как ни странно, отток мигрантов тоже представляет проблему. Российские власти до 2030 года должны достичь главной национальной цели – «Сохранения населения, здоровья и благополучия людей». При низкой рождаемости побороть убыль населения в 270 тыс. человек ежегодно не представляется возможным без ввоза в Россию 368 тыс. мигрантов каждый год с предоставлением им гражданства, чтобы в результате численность росла на 120-130 тыс. человек в год. Собственно, план правительства на этом и основывается – власти собираются раздавать паспорта мигрантам и отчитываться перед президентом о росте населения. Поэтому и власти, и бизнес будут скучать без мигрантов и ждать их скорейшего возвращения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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