Новую угрозу экономике России создали мигранты 218 0 Экономика

Россия становится все менее привлекательной для мигрантов из Средней Азии, а их отток из страны спутывает карты буквально всем заинтересованным сторонам: правительство не может раздать им гражданство и нарисовать увеличение населения в своих отчетах, работодатели же теряют возможность и дальше эксплуатировать дешевый рабский труд бесправных людей. Как выяснили исследователи Центра стратегических разработок (ЦСР), 40% компаний, пользовавшихся трудом мигрантов, страдают от недостатка рабочей силы.