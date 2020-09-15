Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 СЕН, 19:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 СЕН, 19:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Мигрантов сделают россиянами. Так власти скроют сокращение населения

15 Сентября 2020 824 1 Экономика
Мигрантов сделают россиянами. Так власти скроют сокращение населения

Правительство России намерено решать вопросы демографии за счет мигрантов. Главная национальная цель развития России до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает увеличение численности россиян на 126 тыс. человек в год. Но при естественной убыли населения в 270 тыс. ежегодно властям ничего не остается, как завозить в страну до 368 тыс. мигрантов и по упрощенной процедуре раздавать им гражданство России.

Россия прирастет мигрантами

  • Российские власти готовят новую концепцию федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, пишет телеграм-канал «Незыгарь». В МВД пояснили, что для мигрантов будут изменены режимы пребывания на территории России, также будет проще оформить устройство на работу, а от разрешения на временное проживание вообще откажутся. При этом в документе не будет упоминания о преференциях для русских, проживающих в качестве национальных меньшинств на постсоветском пространстве.
  • Обновленная миграционная политика позволит достичь национальной цели номер один для правительства – к 2030 году добиться прироста населения на 126 тыс. человек в год. Поскольку увеличить население естественным образом можно только за счет повышения коэффициента рождаемости до 2,15 на женщину, а в России он находится на уровне 1,527 ребенка на женщину в детородном возрасте, то количество коренных россиян будет убывать, даже если смертность сократится на 0,6%.
  • Однако чиновники правительства собираются считать «общий прирост населения», а не рост коренного населения России. В рамках решения этой задачи планируется ежегодно завозить и натурализовывать в России от 273 до 368 тыс. человек из стран ближайшего зарубежья.
  • Так, например, в 2022 году прирост населения составит 8300 человек. При этом 287 тыс. мигрантов получат гражданство, то есть станут новыми россиянами. Соответственно, если из этой цифры вычесть прирост, то можно определить, какой будет естественная убыль коренных народов России – она достигнет 278340 человек.
  • Таким образом, перетягивание лишнего населения из отсталых экономик ближнего зарубежья (в основном мусульманских республик Средней Азии) поможет замаскировать в официальных докладах вымирание населения России. Чиновники получат красивые цифры, а россияне – напряженную ситуацию и большое количество нежелающих интегрироваться в российскую культуру иностранцев с российскими паспортами.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
16:38 0 1
Ян:

План запада по уничтожению русских работает полным ходом и партнеры запада, начиная с президента, этому способствуют!

Статьи

Налоговая установила тотальный контроль за товарами

Налоговая установила тотальный контроль за товарами
Экономика

Денег на пенсии все меньше. Дефицит Пенсионного фонда достиг рекорда

Денег на пенсии все меньше. Дефицит Пенсионного фонда достиг рекорда
Экономика 2

Россия отдала Белоруссии резервы. Лукашенко остался недоволен 1,5 млрд долларов

Россия отдала Белоруссии резервы. Лукашенко остался недоволен 1,5 млрд долларов
Экономика 3

Россияне перестали считать страну «великой державой»

Россияне перестали считать страну «великой державой»
Политика 4

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

Новости дня

19:02 Президент Австрии выступил против остановки СП-2 Президент Австрии выступил против остановки СП-2
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:06 МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту" МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту"
17:05 Зеленский: скоро состоится встреча глав стран "нормандской четверки" Зеленский: скоро состоится встреча глав стран "нормандской четверки"
16:07 Боррель: институты ЕС не могут остановить строительство СП-2 Боррель: институты ЕС не могут остановить строительство СП-2
14:44 В Москве подвели итоги конкурса «АТОМ РЯДОМ» В Москве подвели итоги конкурса «АТОМ РЯДОМ»
14:44 ЕС нашел способ разрешить кризис в Белоруссии ЕС нашел способ разрешить кризис в Белоруссии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:43 В Москве подвели итоги конкурса «АТОМ РЯДОМ» В Москве подвели итоги конкурса «АТОМ РЯДОМ»

Узнай, страна!

14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter