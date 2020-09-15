Мигрантов сделают россиянами. Так власти скроют сокращение населения 824 1 Экономика

Правительство России намерено решать вопросы демографии за счет мигрантов. Главная национальная цель развития России до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает увеличение численности россиян на 126 тыс. человек в год. Но при естественной убыли населения в 270 тыс. ежегодно властям ничего не остается, как завозить в страну до 368 тыс. мигрантов и по упрощенной процедуре раздавать им гражданство России.