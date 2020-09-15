Капитал страны
ENGLISH
15 СЕН, 19:45 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Мигрантов сделают россиянами. Так власти скроют сокращение населения
15 Сентября 2020 824 1 Экономика
Правительство России намерено решать вопросы демографии за счет мигрантов. Главная национальная цель развития России до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает увеличение численности россиян на 126 тыс. человек в год. Но при естественной убыли населения в 270 тыс. ежегодно властям ничего не остается, как завозить в страну до 368 тыс. мигрантов и по упрощенной процедуре раздавать им гражданство России.
Россия прирастет мигрантами
- Российские власти готовят новую концепцию федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, пишет телеграм-канал «Незыгарь». В МВД пояснили, что для мигрантов будут изменены режимы пребывания на территории России, также будет проще оформить устройство на работу, а от разрешения на временное проживание вообще откажутся. При этом в документе не будет упоминания о преференциях для русских, проживающих в качестве национальных меньшинств на постсоветском пространстве.
- Обновленная миграционная политика позволит достичь национальной цели номер один для правительства – к 2030 году добиться прироста населения на 126 тыс. человек в год. Поскольку увеличить население естественным образом можно только за счет повышения коэффициента рождаемости до 2,15 на женщину, а в России он находится на уровне 1,527 ребенка на женщину в детородном возрасте, то количество коренных россиян будет убывать, даже если смертность сократится на 0,6%.
- Однако чиновники правительства собираются считать «общий прирост населения», а не рост коренного населения России. В рамках решения этой задачи планируется ежегодно завозить и натурализовывать в России от 273 до 368 тыс. человек из стран ближайшего зарубежья.
- Так, например, в 2022 году прирост населения составит 8300 человек. При этом 287 тыс. мигрантов получат гражданство, то есть станут новыми россиянами. Соответственно, если из этой цифры вычесть прирост, то можно определить, какой будет естественная убыль коренных народов России – она достигнет 278340 человек.
- Таким образом, перетягивание лишнего населения из отсталых экономик ближнего зарубежья (в основном мусульманских республик Средней Азии) поможет замаскировать в официальных докладах вымирание населения России. Чиновники получат красивые цифры, а россияне – напряженную ситуацию и большое количество нежелающих интегрироваться в российскую культуру иностранцев с российскими паспортами.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
Написать комментарий
План запада по уничтожению русских работает полным ходом и партнеры запада, начиная с президента, этому способствуют!