«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга 206 0 Экономика

Одним из тяжелых последствий пандемии коронавируса стал секвестр федерального бюджета. Минфин потребовал от Минобороны урезать расходы на гособоронзаказ и сократить численность армии на 100 тыс. человек, а также отказаться от социальных льгот для военных. Минобороны отстояло численность армии и льготы, однако поступилось частью расходов на «национальную оборону», в частности на производство оружия. Тем не менее, чтобы не останавливать заводы, военные рассчитывают заменить бюджетные деньги кредитами от банков, которые в долгосрочной перспективе все равно придется платить правительству.