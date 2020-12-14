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«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга

14 Декабря 2020 206 0 Экономика
«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга

Одним из тяжелых последствий пандемии коронавируса стал секвестр федерального бюджета. Минфин потребовал от Минобороны урезать расходы на гособоронзаказ и сократить численность армии на 100 тыс. человек, а также отказаться от социальных льгот для военных. Минобороны отстояло численность армии и льготы, однако поступилось частью расходов на «национальную оборону», в частности на производство оружия. Тем не менее, чтобы не останавливать заводы, военные рассчитывают заменить бюджетные деньги кредитами от банков, которые в долгосрочной перспективе все равно придется платить правительству.

Танки и ракеты построят на кредиты

  • Минфин в рамках секвестра федерального бюджета 2021 года уменьшил траты на «национальную оборону» на 195 млрд руб., до 3,113 трлн руб. Предложения сократить численность армии на 100 тыс. человек и отказаться от части льгот военнослужащим были отбракованы Кремлем, вставшим на защиту Минобороны.
  • Тем не менее в Минобороны опасаются резкого снижения финансирования производства оружия – неэффективные заводы (об этом писала Счетная палата в докладах о состоянии ОПК) привыкли к большим вливаниям денег. С 2011 по 2020 годы была запущен крупная программа вооружения объемом 20 трлн руб.
  • Теперь прекращение финансирования может привести к большим потерям. «Никому не нужно возвращение 90-х», – говорит источник «Ведомостей», один из топ-менеджером оборонного предприятия. Поэтому в Минобороны решили с 2021 по 2023 годы занять у российских банков 360 млрд руб. Это позволит не останавливать производство танков и ракет.
  • Очереди из банков у Минобороны не наблюдается – около 700 млрд руб. кредитов просрочили заводы ОПК на конец 2019 года. На помощь «оборонке» приходило правительство – оно реструктурировало долги и откладывало выплату займов до 2036 года для Объединенной авиастроительной корпорации.
  • Кредитовать оборонные предприятия будет, скорее всего, «Промсвязьбанк». Он выбран опорным для всего оборонного сектора. В случае если предприятия просрочат платежи или не смогут выплатить долги, за них расплатится правительство. Возможно, именно на это рассчитывают представители ОПК, которым трудно будет демонстрировать эффективность и платить вовремя по кредитам.
  • Недавно стало известно, что Россия уступает долю на мировом рынке оружия как старым конкурентам – США и Китаю, так и новым – Объединенным Арабским Эмиратам. В список 25 крупнейших мировых производителей оружия вошли только две российских компании: на 15-м месте «Алмаз-Антей» и на 25-м – Объединенная судостроительная корпорация. Присутствие России на международном рынке вооружений становится ограниченным, следовательно, и перспективы производства оружия на экспорт уменьшаются.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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