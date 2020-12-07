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Россия теряет рынок оружия. Доля страны сократилась вдвое

7 Декабря 2020 142 0 Экономика
Россия теряет рынок оружия. Доля страны сократилась вдвое

Санкции Запада против России за вмешательство в политический кризис на Украине начинают сказываться на стране и ее позициях в мире. Россия стремительным образом теряет долю на мировом рынке вооружений. Некогда один из лидеров, в 2019 году Россия сократила свою долю вдвое – с 8,6% в 2018 году до 3,9% в 2019-м. К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Очередная «победа» России

  • Россия уступает долю на мировом рынке оружия как старым конкурентам – США и Китаю, так и новым – Объединенным Арабским Эмиратам. В список 25 крупнейших мировых производителей оружия вошли только две российских компании: на 15-м месте «Алмаз-Антей» и на 25-м – Объединенная судостроительная корпорация.
  • Общая выручка российских компаний сократилась за год на 634 млн долларов – до 13,9 млрд долларов. Для сравнения: лидер рейтинга американская Lockheed Martin заработала 53,2 млрд долларов. Третья компания – Объединенная авиастроительная корпорация выбыла из рейтинга, поскольку ее продажи упали на 1,3 млрд долларов.
  • Топ-5 рейтинга занимают американские производители вооружения: Lockheed Martin (53,2 млрд долларов), Boeing (33,6 млрд), Northrop Grumman (29,2 млрд), Raytheon (25,3 млрд), General Dynamics (24,5 млрд). Китайские компании идут во второй пятерке – это AVIC (22,5 млрд долларов), CETC (15,1 млрд), NORNICO (14,5 млрд). Компания EDGE из ОАЭ (4,8 млрд) идет на 22-м месте и обошла ОСК.
  • В 2018 году доля российских компаний на мировом рынке достигала 8,6%, но в 2019-м она снизилась вдвое – до 3,9%. В том числе по причине неудач ОСК – корпорация столкнулась с конкуренцией на внутреннем рынке и сокращением государственного финансирования модернизации флота.
  • Два года назад Россия занимала второе место в мире по продажам вооружения. Позиция страны в 2019 году не обозначена, но отмечается, что США по-прежнему удерживают лидерство. На США приходится 61% мирового рынка вооружений, который контролируют 12 американских компаний. Общий объем продаж этих компаний оценивается в 166 млрд долларов (объем рынка – 361 млрд долларов). У Китая доля 16%, а на мировом рынке присутствуют четыре компании. Они показывают рост выручки на 4,8%.
  • Объединенные Арабские Эмираты создали компанию EDGE в 2019 году, но уже заняли 1,3% мирового рынка (у России всего 3,9%) и вошли в топ-25 по объему продаж. Присутствие России на международном рынке вооружений становится ограниченным. Сказываются санкции против российских компаний, которые усиливают отставание и делают страну с ее агрессивной политикой проигравшей «по всем фронтам».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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