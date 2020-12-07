Россия теряет рынок оружия. Доля страны сократилась вдвое 142 0 Экономика

Санкции Запада против России за вмешательство в политический кризис на Украине начинают сказываться на стране и ее позициях в мире. Россия стремительным образом теряет долю на мировом рынке вооружений. Некогда один из лидеров, в 2019 году Россия сократила свою долю вдвое – с 8,6% в 2018 году до 3,9% в 2019-м. К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).