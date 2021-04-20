Незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей изъяли у чиновников в 2020 году 359 1 Экономика

Российские суды в 2020 году изъяли у чиновников-коррупционеров имущества на 74 млрд руб. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением закона о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Болдин, передает РБК. По его словам, практика привлечения коррупционеров к ответственности «набирает обороты».