Незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей изъяли у чиновников в 2020 году
20 Апреля 2021 359 1 Экономика
Российские суды в 2020 году изъяли у чиновников-коррупционеров имущества на 74 млрд руб. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением закона о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Болдин, передает РБК. По его словам, практика привлечения коррупционеров к ответственности «набирает обороты».
У чиновников отбирают «незаконно нажитое»
- В 2020 году Прокуратура в рамках контроля за расходами чиновников инициировала 400 процедур проверки. Из них 53 закончились исками в суд, из которых до конца года были удовлетворены 38. Они должны возместить бюджету 74 млрд руб. ущерба, который ему нанесли коррупционеры. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, сообщает РБК.
- Суть проверок Генпрокуратуры сводится к тому, что прокурор должен установить, были ли средства на покупку имущества получены чиновником законным путем. При этом, по словам Балдина, чиновники сами должны доказывать законность собственных приобретений. Если они не могут этого сделать, прокурор обращается в суд для взыскания в пользу Российской Федерации имущества чиновника.
- «Не могу не отметить особо набирающую обороты практику привлечения коррупционеров к ответственности», – заявил Балдин. Борьбой с коррупцией среди чиновников занимается также Следственный комитет. В 2020 году он взыскал с коррупционеров 2,3 млрд руб., а с 2011 года – 34 млрд. Причем, к ответственности были привлечены более 5,7 тыс. чиновников.
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- Правительство предложило обращать в доход государства не только земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства или ценные бумаги, но и «лишние» деньги на банковских счетах чиновников. Предполагается, что если госорганы установят поступление средств на банковский счет чиновника или его супруги/супруга, которые превысят их общий доход за три года, то эти сведения будут переданы в прокуратуру, где начнется проверка законности получения денег. Чиновникам так же придется самим доказывать, что средства получены законным путем.
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