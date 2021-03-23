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Коррупционные деньги чиновников могут начать изымать с банковских счетов
23 Марта 2021 74 0 Экономика
Правительство предложило изымать с банковских счетов чиновников коррупционные деньги. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС. Поправки могут быть внесены в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности». В доход государства будут обращены все средства чиновников на банковских счетах, которые превысят их совокупный доход за три последних года.
Правительство поищет деньги коррупционеров в банках
- Российское правительство усложняет жизнь чиновникам-коррупционерам: в Госдуму внесен законопроект, который разрешит изымать средства с банковских счетов, которые превышают трехлетний доход указанного лица, сообщает ТАСС.
- С помощью поправок в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности» правительство внедряет механизм обращения в доход государства незаконно нажитых денежных средств. Если чиновник находится на должности, подразумевающей представлять сведения о доходах и имуществе, его банковские счета станут прозрачны для проверяющих органов. Если совокупный доход чиновника, который он задекларировал за последние три года, окажется меньше счета в банке, эти средства государство изымет.
- Чтобы у чиновников не было возможности подделать документы о происхождении средств на банковских счетах, генеральному прокурору России и подчиненным ему прокурорам законопроект предоставляет право проверять достоверность сведений, которые предоставят чиновники. Причем прокуратура сможет запрашивать информацию не только о средствах самого чиновника, но и его жены, а также детей, включая несовершеннолетних.
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- Изымать деньги со счетов государство будет согласно закону «Об исполнительном производстве». Нижним порогом суммы, которую органы прокуратуры смогут взыскивать в бюджет, станет 10 тыс. руб. Таким образом, законопроект дополнит серию законов, которые помогают наказывать коррупционеров. Сейчас у чиновников могут отнять земельный участок, недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги. Как отмечает правительство в пояснительной записке к законопроекту, на текущий момент государство не может обращать в доход России денежные средства коррупционеров, что «может способствовать совершению коррупционных правонарушений».
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