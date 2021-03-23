Коррупционные деньги чиновников могут начать изымать с банковских счетов 74 0 Экономика

Правительство предложило изымать с банковских счетов чиновников коррупционные деньги. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС. Поправки могут быть внесены в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности». В доход государства будут обращены все средства чиновников на банковских счетах, которые превысят их совокупный доход за три последних года.