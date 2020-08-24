Дефолт все ближе. Госкорпорации перестали платить банкам по кредитам 1029 0 Экономика

Крупный российский бизнес, который представлен преимущественно государственными корпорациями, просрочил в июле выплаты банкам на 271 млрд руб. Согласно статистике Центробанка, просрочка фиксируется второй месяц подряд, что грозит дефолтами по корпоративным обязательствам, а также проблемами для банковского сектора.