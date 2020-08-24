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Дефолт все ближе. Госкорпорации перестали платить банкам по кредитам

24 Августа 2020 1029 0 Экономика
Дефолт все ближе. Госкорпорации перестали платить банкам по кредитам

Крупный российский бизнес, который представлен преимущественно государственными корпорациями, просрочил в июле выплаты банкам на 271 млрд руб. Согласно статистике Центробанка, просрочка фиксируется второй месяц подряд, что грозит дефолтами по корпоративным обязательствам, а также проблемами для банковского сектора.

В итоге за все платят россияне

  • Просроченная задолженность юридических лиц растет второй месяц подряд. В июле российские компании просрочили выплаты по кредитам на 271 млрд руб. Общий размер долга, который не обслуживался больше 90 дней, на 1 августа достиг абсолютного рекорда – 3,015 трлн руб. Это 8,19% от общей суммы взятых кредитов – 36,796 трлн руб.
  • За один месяц, когда экономика вышла из карантина и, по заявлениям властей, начала восстанавливаться, плохие долги выросли на 10%, а по отношению к 2019 году – на 11,9%.
  • Проблемы переходят по финансовой цепочке – банки не получают от компаний выплат и у них самих возникают сложности с погашением долгов. На межбанковском рынке просрочка по кредитам в июле выросла на 10 млрд руб. – рекорд за 14 месяц. На 1 августа она достигала максимума с лета 2018 года – 145 млрд руб.
  • Пока это компенсируется возросшей прибылью банков. По данным ЦБ, после тяжелых апреля и мая, кредитные организации заработали в июле 131 млрд руб. прибыли. Однако это деньги нескольких крупных банков, названия которых всем известны. Каждый второй банк работает на грани рентабельности, а каждый третий – несет убытки.
  • Прибыль топ-11 банков заработали за счет резкого снижения ставок по депозитам физических лиц. За счет разницы между стоимостью привлекаемых денег и процентными ставками по кредитам такие организации, как Сбербанк, делают сверхприбыль. У Сбербанка, к примеру, ставка по депозитам составляет всего 3,5%, а кредиты стоят 12,9%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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