Капитал страны
ENGLISH
24 АВГ, 19:09 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Дефолт все ближе. Госкорпорации перестали платить банкам по кредитам
24 Августа 2020 1029 0 Экономика
Крупный российский бизнес, который представлен преимущественно государственными корпорациями, просрочил в июле выплаты банкам на 271 млрд руб. Согласно статистике Центробанка, просрочка фиксируется второй месяц подряд, что грозит дефолтами по корпоративным обязательствам, а также проблемами для банковского сектора.
В итоге за все платят россияне
- Просроченная задолженность юридических лиц растет второй месяц подряд. В июле российские компании просрочили выплаты по кредитам на 271 млрд руб. Общий размер долга, который не обслуживался больше 90 дней, на 1 августа достиг абсолютного рекорда – 3,015 трлн руб. Это 8,19% от общей суммы взятых кредитов – 36,796 трлн руб.
- За один месяц, когда экономика вышла из карантина и, по заявлениям властей, начала восстанавливаться, плохие долги выросли на 10%, а по отношению к 2019 году – на 11,9%.
- Проблемы переходят по финансовой цепочке – банки не получают от компаний выплат и у них самих возникают сложности с погашением долгов. На межбанковском рынке просрочка по кредитам в июле выросла на 10 млрд руб. – рекорд за 14 месяц. На 1 августа она достигала максимума с лета 2018 года – 145 млрд руб.
- Пока это компенсируется возросшей прибылью банков. По данным ЦБ, после тяжелых апреля и мая, кредитные организации заработали в июле 131 млрд руб. прибыли. Однако это деньги нескольких крупных банков, названия которых всем известны. Каждый второй банк работает на грани рентабельности, а каждый третий – несет убытки.
- Прибыль топ-11 банков заработали за счет резкого снижения ставок по депозитам физических лиц. За счет разницы между стоимостью привлекаемых денег и процентными ставками по кредитам такие организации, как Сбербанк, делают сверхприбыль. У Сбербанка, к примеру, ставка по депозитам составляет всего 3,5%, а кредиты стоят 12,9%.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:55 Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
21 АВГ, 17:15 ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны
21 АВГ, 16:24 В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
21 АВГ, 15:42 В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей
21 АВГ, 09:34 В ТПП РФ считают, что в условиях неопределенности потребитель становится более экономным
20 АВГ, 14:26 В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты
Написать комментарий