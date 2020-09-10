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Непродовольственные магазины закроются в России

10 Сентября 2020 534 0 Экономика
Непродовольственные магазины закроются в России

В случае второй волны коронавируса непродовольственные магазины в России снова закроют на карантин. Однако для большинства это будет означать их окончательное закрытие и уход с рынка. Роспотребнадзору предложили специальный регламент работы торговых точек, но ведомство отвергло их и настаивает на прежних рекомендациях. При такой позиции санитарного ведомства магазины может спасти только одно – отсутствие второй волны, но она, судя по последним данным, вполне может быть – количество новых случаев 10 сентября выросло до 5363 человек.

В ожидании второй волны

  • Непродовольственные магазины потеряли за время карантина от 50% до 90% выручки и до сих пор не могут восстановиться. За январь-июль этого года продажи всех магазинов снизились на 5,8%, чем годом ранее, при этом непродовольственные магазины потеряли целых 9,4%. Причем падение оборотов торговли выше там, где были жестче требования к работе магазинов.
  • Но им угрожает вторая волна коронавируса и жесткие рекомендации Роспотребнадзора. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала особый санитарно-эпидемиологический регламент на случай обострения пандемии. Цель регламента – обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность без закрытия торвговых точек, как это было весной.
  • По данным газеты «Известия», персоналу и покупателям по этому регламенту предписывается носить маски, потоки посетителей будут разделяться на вход и выход. Также будет осуществлять контроль одновременного пребывания покупателей в зале.
  • Но в Роспотребнадзоре не оценили предложение – чиновники выступили против инициативы профессионального объединения, поскольку разработка подобных правил находится в их компетенции. Роспотребнадзор настаивает на ранее принятых рекомендациях, говорят в ведомстве, а они значат одно – закрытие магазинов по решению федеральных и региональных властей.
  • В Минпромторге, отвечающем за торговлю, предложение АКИТ поддержали и заявили о недопустимости повторного закрытия магазинов в случае нового витка пандемии. Замглавы ведомства Виктор Евтухов пообещал проработать этот момент с Роспотребнадзором.
  • Однако в Минэкономразвития считают, что баланс между обеспечением безопасности и необходимостью поддержания торговли должны найти региональные власти. Таким образом, розничные непродовольственные магазины от закрытие спасет только отсутствие второй волны коронавируса. Хотя до этого источники в Кремле говорили, что федеральные власти собираются избежать повторного карантина по экономическим соображениям.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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