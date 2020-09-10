Непродовольственные магазины закроются в России 534 0 Экономика

В случае второй волны коронавируса непродовольственные магазины в России снова закроют на карантин. Однако для большинства это будет означать их окончательное закрытие и уход с рынка. Роспотребнадзору предложили специальный регламент работы торговых точек, но ведомство отвергло их и настаивает на прежних рекомендациях. При такой позиции санитарного ведомства магазины может спасти только одно – отсутствие второй волны, но она, судя по последним данным, вполне может быть – количество новых случаев 10 сентября выросло до 5363 человек.