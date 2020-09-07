Вторая волна коронавируса начинается в России. Но карантина не будет 2059 2 Политика

Осень еще балует россиян бабьим летом, а скорость распространения коронавируса уже вернулась на уровень начала августа – ежедневно в России выявляют больше 5 тыс. новых случаев заражения. Наибольший прирост фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Появляются слухи о второй волне и повторном закрытии экономики. Однако, как говорят источники в Кремле, россиянам надо готовиться к ужесточению масочного режима и дистанционному обучению, но закрывать торговые и развлекательные предприятия власти больше не намерены. Объяснение этому – экономика.