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Вторая волна коронавируса начинается в России. Но карантина не будет

7 Сентября 2020 2059 2 Политика
Вторая волна коронавируса начинается в России. Но карантина не будет

Осень еще балует россиян бабьим летом, а скорость распространения коронавируса уже вернулась на уровень начала августа – ежедневно в России выявляют больше 5 тыс. новых случаев заражения. Наибольший прирост фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Появляются слухи о второй волне и повторном закрытии экономики. Однако, как говорят источники в Кремле, россиянам надо готовиться к ужесточению масочного режима и дистанционному обучению, но закрывать торговые и развлекательные предприятия власти больше не намерены. Объяснение этому – экономика.

Карантина не будет, расходимся

  • Еще в июле Всемирная организация здравоохранения, по сути, признала свою ошибку. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, специалисты организации выступили против возвращения к тотальному карантину, поскольку после его отмены всегда следуют новые вспышки инфекции, а ликвидировать вирус карантинные меры не могут. Поэтому ВОЗ считает карантин оправданным только в тяжелых случаях и рекомендует ограничиться профилактическими мерами – носить защитные маски и перчатки, самоизолироваться при симптомах простуды, тестироваться и лечиться.
  • Помимо медицинских соображений у российских властей есть сильный экономический аргумент против нового карантина. Из-за локдауна бюджет может недополучить 1 трлн руб. налогов – и это при общем дефиците в 4-5 трлн руб. На 1 июля, по данным Росстата, суммарный объем задолженности вырос до 929,5 млрд руб. Поскольку в первую очередь рухнули продажи, на НДС приходится 237,1 млрд руб. потерянных налогов, а поступления от налога на прибыль компаний обрушились на 80%. Около 60% потеряли Пенсионный фонд, фонд ОМС и фонд соцстрахования. Напрямую федеральный бюджет недополучил 493,5 млрд руб.
  • Бизнес столкнулся с большими проблемами из-за карантина. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 67% компаний отмечают падение спроса на свою продукцию и услуги, 40,5% компаний считают, что не смогут выплатить государству отложенные налоги, не менее 10-20% компаний ждут банкротства к концу 2020 года. Как отмечает Титов, это может привести к дальнейшему сжатию экономической активности с неопределенной тенденцией к восстановлению.
  • С такими плачевными экономическими показателями и «повинной» ВОЗ о том, что их методы недейственны, российские власти публично опровергают повторный карантин. Мэр Москвы Сергей Собянин, города наиболее пострадавшего от карантина, призывает москвичей не верить слухам о возможном введении ограничений из-за коронавируса. «Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью», – заявил Собянин в программе «Итоги недели» на НТВ 6 сентября.
  • Источники утверждают, что официально второй волны и карантина, скорее всего, не будет, даже если вторая волна будет статистически. Власти считают, что экономика и стабильность для людей сейчас важнее, чем борьба с пандемией, которая оставила много вопросов. Между тем, каждые сутки в России умирают от коронавируса около 100 человек, проходят лечение более 90 тыс., а общее число умерших с апреля по июль, по данным Росстата, достигло 37908 человек. Всего же заразились более 1 млн. Угроза все еще сохраняется.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:24 0 0
ник:

Регина с вами полностью согласен под коронавирус и не только это они сделают

10:10 3 0
Регина:

Теперь у власти есть чудесный инструмент для управления народом. Это коронавирус, пандемия, карантин. Нужно из страны вывезти все золото - включает коронавирус, истерим на каждом углу, народ по домам сажаем. Прекрасная схема обворовывания страны!

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