Названы чиновники, чей заработок превышает доходы целых регионов России 468 0 Экономика

Российские чиновники высасывают все соки из отечественной экономики и кризис им в этом только помогает. Как пишет Forbes, десять самых богатых чиновников заработали в 2019 году 29,9 млрд руб. Это больше, чем все доходы за тот же период Республики Калмыкия, Еврейской автономной области, Республики Алтай и Карачаево-Черкесской республики.