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Названы чиновники, чей заработок превышает доходы целых регионов России
18 Сентября 2020 468 0 Экономика
Российские чиновники высасывают все соки из отечественной экономики и кризис им в этом только помогает. Как пишет Forbes, десять самых богатых чиновников заработали в 2019 году 29,9 млрд руб. Это больше, чем все доходы за тот же период Республики Калмыкия, Еврейской автономной области, Республики Алтай и Карачаево-Черкесской республики.
Богаче целых регионов
- Десятка самых «высокооплачиваемых» депутатов заработала за 2019 год 29,9 млрд руб., пишет Forbes. Восемь мест из десяти занимают депутаты от регионов. Самым состоятельным стал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого за год составил 6,2 млрд руб.
- Второе место отошло депутату заксобрания Камчатского края Игорю Евтушку с доходом в 5,4 млрд руб. Третье – депутату заксобрания Челябинской области Константину Струкову с доходом в 5,05 млрд руб. На четвертом месте сенатор Валерий Пономарев – 2,79 млрд руб. дохода.
- На пятом - депутат Магаданской облдумы Александр Басанский – 2,72 млрд руб. Шестое место у депутата Госдумы Григория Аникеева – 2,3 млрд руб. (доход всей семьи, по оценке Forbes). Седьмой в списке председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который получил 1,95 млрд руб.
- На девятом месте – гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов с доходом 1,91 млрд руб. Замыкают десятку депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль – 1,7 млрд руб. и депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко – 1,6 млрд руб.
- Все вместе эти чиновники и государственные деятели заработали больше, чем Еврейская автономная область (бюджет в 2019 году – 16,844 млрд руб.), Республика Калмыкия (16,215 млрд руб.), Республика Алтай (22,7 млрд) и Карачаево-Черкесская республика (29,6 млрд).
- Доходы первой тройки превышают всю госпрограмму развития фармацевтической промышленности в стране – 10,3 млрд руб. Более того, общий доход десяти чиновников равняется половине от того, что получит бюджет после повышения на 20% «табачного» акциза.
- Также доходы десяти самых богатых чиновников наполовину больше того, что соберут за счет повышения НДФЛ до 15% с россиян, зарабатывающих 450 тыс. руб. в месяц. Власти оправдывают повышение тем, что деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей. Но для этого власть прежде всего следовало бы заглянуть в собственные карманы.
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