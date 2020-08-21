Навального насильно удерживают в Омске. Власти не хотят отдавать его Германии 347 0 Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от России прояснить обстоятельства отравления Алексея Навального. Все происходящее сейчас выглядит «не очень хорошо», заметила она. Германия готова оказать всю необходимую медицинскую помощь и предоставить лечение для оппозиционера в лучшей больнице. Но врачи больницы в Омске, оккупированной представителями ФСБ, выступают против его транспортировки за границу. Об этом заявил главврач больницы Александр Мураховский.