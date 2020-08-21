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Навального насильно удерживают в Омске. Власти не хотят отдавать его Германии

21 Августа 2020 347 0 Политика
Навального насильно удерживают в Омске. Власти не хотят отдавать его Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от России прояснить обстоятельства отравления Алексея Навального. Все происходящее сейчас выглядит «не очень хорошо», заметила она. Германия готова оказать всю необходимую медицинскую помощь и предоставить лечение для оппозиционера в лучшей больнице. Но врачи больницы в Омске, оккупированной представителями ФСБ, выступают против его транспортировки за границу. Об этом заявил главврач больницы Александр Мураховский.

Медицинские решения власти

  • Главному оппозиционному политику России и оппоненту Владимира Путина стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального без сознания доставили в больницу скорой медицинской помощи №1. Врачи скорой сразу установили по симптомам тяжелую интоксикацию. В самой больнице Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Больницу наводнили сотрудники МВД и ФСБ, ограничив общение с врачами.
  • Сторонники Навального сразу предложили транспортировать его в более подходящую клинику в Германии. Но через сутки после госпитализации врачи отказывают в этом. Между тем вопрос транспортировки может быть вопросом жизни и смерти. «Я считаю, и не я считаю, а решает это консилиум, это преждевременно», – сказал главврач Мураховский по поводу транспортировки.
  • При этом заместитель главврача Анатолий Калиниченко заявил, что ядов и их следов в крови и моче Навального не выявлено. «Диагноз отравление где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – сказал он. Диагноз Навального установлен и доведен до сведения жены и брата, однако разглашать его запретили. Вместе с тем известно, что оппозиционеру поставили пять рабочих диагнозов.
  • Германия направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Но власти не дают разрешения на транспортировку Навального, несмотря на заявления Кремля, что для этого достаточно заявления родственников. Сторонники Навального считают, что в это время из тела могут выводиться следы отравления. В кабинете главврача больницы заседают представители спецслужб.
  • Пока в омскую клинику допустили только немецких врачей. По информации Reuters, в здание вошли три человека в футболках FAI Air Ambulance. Они должны ознакомиться с состоянием Навального и результатами его исследований. Кремль, в свою очередь, говорит, что для лечения Навального за рубежом нет никаких препятствий. Кроме, разве что, решения врачей, а они против. Как и в случае с судами – это всего лишь решения «независимых» судов, здесь – это «вопрос исключительно медицинского решения».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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