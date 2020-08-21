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Навального насильно удерживают в Омске. Власти не хотят отдавать его Германии
21 Августа 2020 347 0 Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от России прояснить обстоятельства отравления Алексея Навального. Все происходящее сейчас выглядит «не очень хорошо», заметила она. Германия готова оказать всю необходимую медицинскую помощь и предоставить лечение для оппозиционера в лучшей больнице. Но врачи больницы в Омске, оккупированной представителями ФСБ, выступают против его транспортировки за границу. Об этом заявил главврач больницы Александр Мураховский.
Медицинские решения власти
- Главному оппозиционному политику России и оппоненту Владимира Путина стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального без сознания доставили в больницу скорой медицинской помощи №1. Врачи скорой сразу установили по симптомам тяжелую интоксикацию. В самой больнице Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Больницу наводнили сотрудники МВД и ФСБ, ограничив общение с врачами.
- Сторонники Навального сразу предложили транспортировать его в более подходящую клинику в Германии. Но через сутки после госпитализации врачи отказывают в этом. Между тем вопрос транспортировки может быть вопросом жизни и смерти. «Я считаю, и не я считаю, а решает это консилиум, это преждевременно», – сказал главврач Мураховский по поводу транспортировки.
- При этом заместитель главврача Анатолий Калиниченко заявил, что ядов и их следов в крови и моче Навального не выявлено. «Диагноз отравление где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – сказал он. Диагноз Навального установлен и доведен до сведения жены и брата, однако разглашать его запретили. Вместе с тем известно, что оппозиционеру поставили пять рабочих диагнозов.
- Германия направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Но власти не дают разрешения на транспортировку Навального, несмотря на заявления Кремля, что для этого достаточно заявления родственников. Сторонники Навального считают, что в это время из тела могут выводиться следы отравления. В кабинете главврача больницы заседают представители спецслужб.
- Пока в омскую клинику допустили только немецких врачей. По информации Reuters, в здание вошли три человека в футболках FAI Air Ambulance. Они должны ознакомиться с состоянием Навального и результатами его исследований. Кремль, в свою очередь, говорит, что для лечения Навального за рубежом нет никаких препятствий. Кроме, разве что, решения врачей, а они против. Как и в случае с судами – это всего лишь решения «независимых» судов, здесь – это «вопрос исключительно медицинского решения».
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