Налоговая получит доступ к банковским счетам россиян с 17 марта. Проверять будут недобросовестных 251 0 Экономика

Федеральная налоговая служба получит доступ к банковской тайне россиян с 17 марта. Это означает, что сотрудники налоговых органов по требованию смогут запрашивать у банков копии паспортов, доверенности, договоры на открытие счетов, копии банковских карточек и образцы подписей. Непосредственный доступ к выпискам по операциям и вкладам россиян будет зависеть только от одного – согласия руководителя конкретного налогового органа. При этом добросовестных налогоплательщиков налоговики обещают не трогать.