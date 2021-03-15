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Налоговая получит доступ к банковским счетам россиян с 17 марта. Проверять будут недобросовестных
15 Марта 2021 251 0 Экономика
Федеральная налоговая служба получит доступ к банковской тайне россиян с 17 марта. Это означает, что сотрудники налоговых органов по требованию смогут запрашивать у банков копии паспортов, доверенности, договоры на открытие счетов, копии банковских карточек и образцы подписей. Непосредственный доступ к выпискам по операциям и вкладам россиян будет зависеть только от одного – согласия руководителя конкретного налогового органа. При этом добросовестных налогоплательщиков налоговики обещают не трогать.
Затронет только недобросовестных
- Федеральная налоговая служба получит доступ к банковской тайне россиян с 17 марта, сообщает ТАСС. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин в феврале. Они обязывают банки в трехдневный срок передавать по запросу налоговой копии паспортов россиян, доверенности на распоряжение средствами на счете, заявления договоров на открытие счета и банковские карточки с образцами подписей, а также оттиски печатей.
- Возможен и доступ к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц. Для его получения сотрудникам налоговой достаточно будет получить согласие руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС в рамках налоговой проверки. При этом ФНС ссылается на пункт 1 статьи 93.1 НК РФ.
- Этот пункт допускает истребование информации, касающейся «деятельности проверяемого налогоплательщика» как по решению самого должностного лица налогового органа, проводящего проверку, так и «на основании решения руководителя налогового органа».
- В ФНС подчеркивают, что расширение полномочий «не направлено против добросовестных налогоплательщиков». Доступ к банковской тайне россиян налоговикам потребовался, чтобы повысить эффективность «риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля», а также «предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков», которые применяют схемы для ухода от налогов.
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- Налоговая ссылается на статью 102 НК РФ, которая обязывает ее хранить все полученные сведения как налоговую тайну. В частности для них обеспечат «специальный режим хранения и доступа». По мнению экспертов, нововведение позволит налоговым органам усилить контроль над денежными потоками россиян и компаний.
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