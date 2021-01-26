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Плановая экономика возвращается. Налоговая требует прогнозы по росту цен
26 Января 2021 220 0 Экономика
Регулированием цен теперь будут заниматься не только профильные министерства и прокуратура, но и Федеральная налоговая служба. Налоговики уже запросили у производителей поквартальный прогноз роста цен на базовые продукты до конца года. По задумке, это позволит рассчитать наценку торговых сетей и предъявить им обвинение в спекуляции. Но сами производители отмечают, что все не так просто – во-первых, сложно предсказать динамику цен до конца года, а во-вторых, подобные данные представляют коммерческую тайну и могут быть использованы конкурентами против компании.
«Закрутить гайки» цен пришли из налоговой
- Не организацией адресной помощи 20 млн россиян, оказавшихся за чертой бедности, но бессмысленной и беспощадной борьбой с инфляцией – вот чем занимается правительство, а теперь и Федеральная налоговая служба. Как пишет «Коммерсант», ФНС запросила у производителей продуктов поквартальный прогноз по росту цен на отдельные социально значимые продукты питания.
- Из письма одной крупной компании ясно, что Налоговая собирается запрашивать данные о ценах как у производителей, так и у торговых сетей. В частности, Службу интересует стоимость мяса, рыбы, молочных продуктов, сахара, соли, чая, хлеба, крупы, овощей и некоторых других товаров. До этого Налоговая никогда не выходила за рамки своих непосредственных компетенций, но бывший ее начальник, а ныне премьер Михаил Мишустин привлек Службу к контролю за исполнением соглашения о фиксации цен на масло и сахар.
- Юристы компаний уже прорабатывают вопрос, поскольку законодательство не обязывает делиться с Налоговой прогнозами об изменении цен на товары, а значит, Служба не вправе делать подобные запросы. По словам источников «Коммерсанта», действия ФНС могут быть связаны с созданием системы мониторинга за ценами. Дело в том, что данные онлайн-касс и статистика Россстата не дают объективной картины. Поэтому измерять наценку торговых сетей решено с помощью сведений от самих производителей.
- Но компании опасаются, что передача данных приведет к утечкам и нарушению коммерческой тайны, а правительство решит отчитывать частный бизнес за то, что он отклонился от собственного прогноза. Некоторые компании, учитывая это, отказались давать ФНС прогнозы и предоставили только данные о фактическом росте цен.
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- Крупные производители продуктов питания недовольны действиями властей: новая инициатива ФНС рассматривается как стремление правительства расширить список социально значимых продуктов с предельной ценой. Масло и сахар уже попали под ограничения, на очереди макароны, картофель и яйца. Чиновники также могут обратить внимание на молочные продукты, крупы и так далее. В Счетной палате предупредили правительство – это может закончиться дефицитом товаров.
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