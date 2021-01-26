Плановая экономика возвращается. Налоговая требует прогнозы по росту цен 220 0 Экономика

Регулированием цен теперь будут заниматься не только профильные министерства и прокуратура, но и Федеральная налоговая служба. Налоговики уже запросили у производителей поквартальный прогноз роста цен на базовые продукты до конца года. По задумке, это позволит рассчитать наценку торговых сетей и предъявить им обвинение в спекуляции. Но сами производители отмечают, что все не так просто – во-первых, сложно предсказать динамику цен до конца года, а во-вторых, подобные данные представляют коммерческую тайну и могут быть использованы конкурентами против компании.