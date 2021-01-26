Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ЯНВ, 13:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ЯНВ, 13:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Плановая экономика возвращается. Налоговая требует прогнозы по росту цен

26 Января 2021 220 0 Экономика
Плановая экономика возвращается. Налоговая требует прогнозы по росту цен

Регулированием цен теперь будут заниматься не только профильные министерства и прокуратура, но и Федеральная налоговая служба. Налоговики уже запросили у производителей поквартальный прогноз роста цен на базовые продукты до конца года. По задумке, это позволит рассчитать наценку торговых сетей и предъявить им обвинение в спекуляции. Но сами производители отмечают, что все не так просто – во-первых, сложно предсказать динамику цен до конца года, а во-вторых, подобные данные представляют коммерческую тайну и могут быть использованы конкурентами против компании.

«Закрутить гайки» цен пришли из налоговой

  • Не организацией адресной помощи 20 млн россиян, оказавшихся за чертой бедности, но бессмысленной и беспощадной борьбой с инфляцией – вот чем занимается правительство, а теперь и Федеральная налоговая служба. Как пишет «Коммерсант», ФНС запросила у производителей продуктов поквартальный прогноз по росту цен на отдельные социально значимые продукты питания.
  • Из письма одной крупной компании ясно, что Налоговая собирается запрашивать данные о ценах как у производителей, так и у торговых сетей. В частности, Службу интересует стоимость мяса, рыбы, молочных продуктов, сахара, соли, чая, хлеба, крупы, овощей и некоторых других товаров. До этого Налоговая никогда не выходила за рамки своих непосредственных компетенций, но бывший ее начальник, а ныне премьер Михаил Мишустин привлек Службу к контролю за исполнением соглашения о фиксации цен на масло и сахар.
  • Юристы компаний уже прорабатывают вопрос, поскольку законодательство не обязывает делиться с Налоговой прогнозами об изменении цен на товары, а значит, Служба не вправе делать подобные запросы. По словам источников «Коммерсанта», действия ФНС могут быть связаны с созданием системы мониторинга за ценами. Дело в том, что данные онлайн-касс и статистика Россстата не дают объективной картины. Поэтому измерять наценку торговых сетей решено с помощью сведений от самих производителей.
  • Но компании опасаются, что передача данных приведет к утечкам и нарушению коммерческой тайны, а правительство решит отчитывать частный бизнес за то, что он отклонился от собственного прогноза. Некоторые компании, учитывая это, отказались давать ФНС прогнозы и предоставили только данные о фактическом росте цен.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Крупные производители продуктов питания недовольны действиями властей: новая инициатива ФНС рассматривается как стремление правительства расширить список социально значимых продуктов с предельной ценой. Масло и сахар уже попали под ограничения, на очереди макароны, картофель и яйца. Чиновники также могут обратить внимание на молочные продукты, крупы и так далее. В Счетной палате предупредили правительство – это может закончиться дефицитом товаров.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Украина отказывается от прямых поставок газа из России. Власти за это обвиняют в «афере века»

Украина отказывается от прямых поставок газа из России. Власти за это обвиняют в «афере века»
Экономика

Кризис не помеха. Москва пошла на рекорд по продажам элитного жилья

Кризис не помеха. Москва пошла на рекорд по продажам элитного жилья
Экономика 9

России грозит дефицит продуктов. Счетная палата оценила госрегулирование цен

России грозит дефицит продуктов. Счетная палата оценила госрегулирование цен
Экономика

Путин фразой «Скучно, девочки» ответил на вопрос о «своем дворце»

Путин фразой «Скучно, девочки» ответил на вопрос о «своем дворце»
Политика 10

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий

Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий

Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор

Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор

Новости дня

13:28 В Словакии заявили, что ЕС соблюдает осторожность с санкциями против России В Словакии заявили, что ЕС соблюдает осторожность с санкциями против России
Путин: появилась возможность постепенно снимать ограничения по COVID-19
Путин: появилась возможность постепенно снимать ограничения по COVID-19
13:13 В ВОЗ рассказали, что эпидемия COVID-19 затянется на многие годы В ВОЗ рассказали, что эпидемия COVID-19 затянется на многие годы
11:54 Врачи выявили 18241 новый случай заболевания COVID-19 в РФ Врачи выявили 18241 новый случай заболевания COVID-19 в РФ
11:39 Оценены риски вакцинации от COVID-19 для бессимптомных носителей Оценены риски вакцинации от COVID-19 для бессимптомных носителей
10:54 В Раде заявили, что власти Украины манипулируют с российским газом В Раде заявили, что власти Украины манипулируют с российским газом
25 ЯНВ, 19:01 Вузы России скоро вернутся к очному режиму обучения Вузы России скоро вернутся к очному режиму обучения
"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"
"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"
25 ЯНВ, 16:28 Путин ответил на "расследование Навального про его дворец" Путин ответил на "расследование Навального про его дворец"

Узнай, страна!

12:36 Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий
Франция хочет ввести санкции против России из-за Навального
Франция хочет ввести санкции против России из-за Навального
11:13 Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор
25 ЯНВ, 18:50 Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии
25 ЯНВ, 16:51 Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда
25 ЯНВ, 00:15 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство
24 ЯНВ, 17:26 Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
22 ЯНВ, 19:53 Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае
22 ЯНВ, 17:38 Томский НИИ запатентовал новую разработку Томский НИИ запатентовал новую разработку
22 ЯНВ, 03:02 Центр культурного развития будет открыт в Бурятии Центр культурного развития будет открыт в Бурятии
21 ЯНВ, 21:10 Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter