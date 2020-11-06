Исправить ошибку Путина. Налог на доходы богатых предложили повысить до 20-24% 571 0 Экономика

Эксперты Высшей школы экономики предложили Минфину повысить налоги на доходы россиян до 20-24%. Свою инициативу они изложили в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Однако попытка добиться справедливости от экономистов уже встретила сопротивление правительственных экспертов. Дело в том, что ВШЭ считает необходимым повысить налоги только на доходы состоятельных россиян, а президент Владимир Путин освободил их от налогов и увеличил ставку НДФЛ на высокооплачиваемых специалистов. Таким образом, инициативы экспертов противоречат государственной политике.