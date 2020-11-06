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Исправить ошибку Путина. Налог на доходы богатых предложили повысить до 20-24%

6 Ноября 2020 571 0 Экономика
Исправить ошибку Путина. Налог на доходы богатых предложили повысить до 20-24%

Эксперты Высшей школы экономики предложили Минфину повысить налоги на доходы россиян до 20-24%. Свою инициативу они изложили в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Однако попытка добиться справедливости от экономистов уже встретила сопротивление правительственных экспертов. Дело в том, что ВШЭ считает необходимым повысить налоги только на доходы состоятельных россиян, а президент Владимир Путин освободил их от налогов и увеличил ставку НДФЛ на высокооплачиваемых специалистов. Таким образом, инициативы экспертов противоречат государственной политике.

Доходы сверхбогатых россиян неприкосновенны

  • Эксперты Высшей школы экономики выступили с идеей повышения налога на доходы физлиц (НДФЛ) для состоятельных граждан, а также увеличения налога на прибыль для корпораций. Экономисты считают, что для доходов более 12 и 24 млн руб. в год должна действовать налоговая ставка не 15%, а 20-24%. Корпорации же должны платить налог на прибыль в размере не 20%, как сейчас, а 24-30% с возможностью произвести налоговый вычет, если деньги будут вложены в развитие экономики.
  • По мнению экспертов ВШЭ, налоговые органы достигли высокого уровня контроля и при желании могут полностью исключить бегство национального капитала, а также вывод денег за рубеж. Никакой миграции налогоплательщиков из России в результате повышения налогов эксперты не ждут.
  • Однако для изменения налогов для сверхбогатых нужна политическая воля. Президент Владимир Путин показал свое понимание справедливости в этом году: он освободил от всех налогов олигархов, предложив им платить «откуп» в виде 5 млн руб. в год и не отчитываться перед налоговой о доходах. В то же время Путин обложил налогом в 15% доходы от 5 млн руб. в год. Под повышение налога попали многие высокооплачиваемые специалисты, а для тех, кто продаст квартиру и получит с этого доход, пришлось даже делать исключение.
  • За счет специалистов с высокой зарплатой государство рассчитывает получить в 2021 году 60 млрд руб., в 2022-м – 64 млрд, а в 2023-м – 68,5 млрд. Все деньги будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Это само по себе должно было служить моральным оправданием непопулярной меры – вы же не откажете в помощи ребенку.
  • По словам источников в правительстве, чиновники воодушевились «ловким» маневром президента. Под предлогом сбора средств для больных детей он сломал плоскую шкалу налогообложения через 20 лет ее введения. Это означает, что уже в ближайшее время можно будет увеличить НДФЛ для других категорий граждан, а в итоге поднять его для всех до 15% НДФЛ. До 2024 года такое развитие событий, по словам источников в правительстве, вполне вероятно, но пока детально никто не обсуждает, как это будет реализовано.
  • Идея ВШЭ с налогом до 24% на тех, кто получает 12-24 млн руб. сразу же была встречена в штыки правительственными экспертами – их задача забалтывать дискуссию и не дать реально повысить налоги на сверхбогатых и олигархов. Так, например, говорят о «бессмысленности повышения НДФЛ», ведь олигархи получают не зарплаты, а дивиденды. Но НДФЛ включает в себя и дивиденды. С 2021 года олигархи должны были бы платить 15% НДФЛ, если бы Путин не разрешил им выплачивать «откуп» в 5 млн руб. и не сообщать, сколько они заработали на самом деле.
  • При этом в РАНХиГС признают – повышение НДФЛ до 15% затронуло не сверхбогатых россиян, а средний класс. Сверхбогатые же, ранее платившие 13% от доходов, теперь будут платить гораздо меньше – всего 5 млн. Но поднять на них налоги до справедливого уровня не позволяет политика первого лица, защищающего их интересы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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