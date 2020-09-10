Национальные проекты пошли под нож. Властям не до развития 132 0 Экономика

Правительство нашло статьи для экономии бюджета – это национальные проекты, которые, по задумке властей, должны вывести Россию на рост экономики темпами выше мировых. В условиях кризиса и нарастающего дефицита бюджета, прогнозируемого на уровне 4-5 трлн руб., властям не до развития. Почти прекращено финансирование строек под проект «Шелкового пути» из Китая в Европу и «цифровой экономики». Серьезно сокращены расходы на экологию, безопасность автодорог и образование.