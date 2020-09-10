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Национальные проекты пошли под нож. Властям не до развития
10 Сентября 2020 132 0 Экономика
Правительство нашло статьи для экономии бюджета – это национальные проекты, которые, по задумке властей, должны вывести Россию на рост экономики темпами выше мировых. В условиях кризиса и нарастающего дефицита бюджета, прогнозируемого на уровне 4-5 трлн руб., властям не до развития. Почти прекращено финансирование строек под проект «Шелкового пути» из Китая в Европу и «цифровой экономики». Серьезно сокращены расходы на экологию, безопасность автодорог и образование.
Финансирование отстает от развития
- Российские власти столкнулись с необходимостью резать расходы бюджета из-за дефицита в 4-5 трлн руб. Первыми под нож пошли планы развития – национальные проекты президента Владимира Путина. По итогам января-августа план по комплексному развитию страны был профинансирован на 48,4%, а должен был быть – на 67%. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Счетной палаты.
- Несмотря на отставание финансирования в два месяца, в августе нацпроекты получили 112,1 млрд руб., или 41% от ранее запланированных расходов. Всего же сумма ассигнований с начала года составила 1,059 трлн руб.
- Исходя из нормы в 67% расходов на нацпроекты за восемь месяцев, неплохо выглядит только один проект – «Здравоохранение» с показателем 62,5%, но оно и понятно – в период пандемии коронавируса это наиболее важная статья расходов. Также с наименьшим отставанием финансируются «Жилье и городская среда» (55,5%), «Наука» (53,4%), «Демография» (51,9%) и «Культура» (50,1%).
- Недостаточно денег получают такие проекты, как «Производительность труда и поддержка занятости» (46,8%) – отсюда высокая безработица в стране, выше 6%, – модернизация и расширение магистральной инфраструктуры (44,6%), «Образование» (44,4%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (35%), а также «Экология» (34,3%).
- При этом прекратилось финансирование проектов «Цифровая экономика» (17,8%) и строительство под проект «Шелкового пути» из Китая в Европу (4%).
- Аналитики предсказывали подобную ситуацию в связи с отказом иностранных инвесторов давать в долг России. Президент запретил Минфину использовать Фонд национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета. Поэтому ведомство может покрывать выпадающие доходы только за счет заимствований. Но с лета иностранные инвесторы из-за отсутствия доверия к России не дают правительству денег. Это вынуждает резать расходы бюджета и экономить в первую очередь на развитии страны.
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