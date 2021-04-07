Набуллина призвала власти не ограничивать цены на продукты
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила против регулирования цен на продукты питания, которым активно занимается правительство Михаила Мишустина. Выступая на форуме Московской биржи, Набиуллина отметила, что ограничения цен искажают «индикаторы в экономике» и «дестимулируют развитие производства», передает ТАСС. Так, например, на рынке сахара правительство уже ввело де-факто госплан и в короткий срок добилось остановки поставок продукции с заводов в магазины, запасов которых осталось меньше, чем на две недели.
Власти должны отпустить цены
- Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в очередной раз призвала российские власти перестать рушить рыночную экономику и переводить ее на рельсы госплана образца СССР. На форуме Московской биржи глава ЦБ обратилась к правительству Михаила Мишустина и посоветовала быстрее отменить административное ограничение цен.
- По ее словам, административные вмешательство в рыночные отношения «искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», передает ТАСС. Единственным исключением, по мнению Набиуллиной, является демпферный механизм для нефтепродуктов. Он сглаживает волатильность цен и позволяет сохранять стабильные цены на бензин (в действительности это не так – цены на бензин в России растут на протяжении 16 недель подряд и только за март прибавили 1,7%).
- Набиуллина допустила, что у правительства есть желание «по многим товарам волатильность так смягчать». «Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом», – заметила глава ЦБ. По ее мнению, демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, а для бюджета – нейтральным.
- Ограничение цен на сахар в опте на уровне 36 руб. за 1 кг с 1 апреля по 1 июня обойдется бюджету в 3 млрд руб. При этом за весь период ограничений – с декабря по июнь – производители потеряют 10 млрд руб., а выгода для потребителей составит 30 руб. на человека в месяц.
- При адресной помощи малоимущим государство потратило бы на решение проблемы дорого сахара и подсолнечного масла всего 1,8 млрд руб. Также были бы сэкономлены расходы на бюрократию, которая парализовала продажу сахара с конца марта, объявив, что субсидии заводам будут выплачиваться в размере 5 руб. за 1 кг только при поставках напрямую в магазины.
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- Еще в декабре Набиуллина предупреждала – действия правительства по сдерживанию цен не снимут проблему, но «законсервируют» дисбаланс спроса и предложения, а после их отмены приведут к росту. По мнению Набиуллиной, административные меры – это крайние меры, «когда уже было исчерпано влияние рыночных механизмов, но в данном случае просто рыночные механизмы нужно создать». Под этим подразумевалось допуск на российский рынок импортного сахара. Это помогло бы сбить цены, но такая мера правительством даже не рассматривалась.
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высказывание по поводу рынка и свободного движения капиталов и товаров на территории РФ в т.ч. конкурентов-это круто! зп в РФ недотягивает до уровня развитых стран от 3 до 5 раз, при этом сырье (продовольственное и углеводородное) продается по мировым ценам и при этом добывающая отрасль и производители с.х. продукции в убытках...парадокс рынка РФ? цены на внутреннем рынке зависят от ТЭК, являющийся монополией государства, разгона инфляции, зависящий от ЦБ и который должен с ний бороться а поступает противоположным образом, денежно -кредитной и налоговой политики правительства. все это необходимо. что бы наполнить дефицитный бюджет. бюджет дефицитный, потому , что траты превышают доходы. это говорит о том, что россияне не способны обеспечить своим низкопроизводительным трудом свои потребности. часть расходов требуется на поддержание ЛДНР, войны на украине, в сирии, в африке, на поддержание режимов на кубе, венесуэле, выдачи невыгодных и безвозвратных кредитов в т.ч. и в нарушении законов РФ, скупку чиновников, журналистов ЕС, которые иногда заявляют что то в пользу РФ и бесконечную гонку вооружений с броуновским движением на проведение по 5000 ежегодных учений с перемещением техники и личного состава по всем направлениям...кроме этого закупается импортное оборудование для ВПК, ПО и многое другое, на что и требуется твердая валюта, а не бумага в виде рубля.кроме этого действуют санкции, обоюдные... последствия всего этого ощущает на себе население в виде бесконечного роста цен, налогов, тарифов и всевозможных запретов, а так же бесконечного обмана пропаганды о том, какие россияне белые и пушистые. монополия государства шириться из за его слабости и жизнь россиян будет ухудшаться по объективным причинам. не забываем и про то, что РФ является должником в крупных размерах, что в долларах, что в рублевой массе. куда не посмотри, везде виднеются уши государства и рынком здесь не пахнет. рынок это для тех, где он убыточен на 90%, для других-это высокодоходная монополия государства, которая извлекает прибыль как у природы, так и из нищающего собственного населения. но, эти доходы уходят в песок, ибо по большому тратятся впустую на то, что можно назвать-мания величия! это и скармливает пропаганда люмпен пролетариату, оставляя за собой реальные активы и доходы от них.
Я думаю пора подключить котрразведку и более внимательно присмотреться к вашей личности.
Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Не так давно вы показали безграмотность в отношении простых экономических терминов. Теперь вы пытаетесь затормозить то, что показало свою эффективность. Who are you?
Видать, полнейшего обвала рубля не миновать с такими-то "радетелями".
сцука зажравшаяся ... за показателями проблемы людей не видящая это не Центробанк, а 5 колонна... предатели