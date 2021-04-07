Набуллина призвала власти не ограничивать цены на продукты 296 5 Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила против регулирования цен на продукты питания, которым активно занимается правительство Михаила Мишустина. Выступая на форуме Московской биржи, Набиуллина отметила, что ограничения цен искажают «индикаторы в экономике» и «дестимулируют развитие производства», передает ТАСС. Так, например, на рынке сахара правительство уже ввело де-факто госплан и в короткий срок добилось остановки поставок продукции с заводов в магазины, запасов которых осталось меньше, чем на две недели.