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Набиуллина спасет рубль от санкций и девальвации

18 Сентября 2020 829 0 Экономика
Набиуллина спасет рубль от санкций и девальвации

Руководство Центробанка планировало снизить ключевую ставку до 4% в эту пятницу, но, как считает большинство аналитиков, воздержится от этого шага, поскольку все больше беспокойства стал вызывать рубль, которому угрожают санкции. За лето российская валюта девальвировалась на 10%, несмотря на стабильные нефтяные цены. Поэтому ЦБ, выбирая между дешевыми деньгами для экономики и поддержкой рубля, в текущей ситуации предпочтет второе.

Рубль в опасности

  • Политический кризис в Белоруссии, где власть удерживает нелегитимный президент Александр Лукашенко, и отравление главного российского оппозиционера Алексея Навального вмешались в планы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Под давлением Кремля и правительства в июле ЦБ снизил ставку до исторического минимума с царских времен – 4,25% годовых. На заседании в сентябре предполагалось снизить ее до 4%, так как для этого есть ряд предпосылок.
  • Во-первых, инфляция остается ниже ориентира в 4% и составляет 3,7% в сентябре. Заметны и дефляционные процессы, что волнует руководство ЦБ. Чтобы вернуть рост цен к целевому показателю, достаточно будет снизить стоимость заимствований в экономике – снизить ключевую ставку. Во-вторых, правительству нужны дешевые кредиты для финансирования мегапроектов и дефицита бюджета. Смягчение денежно-кредитной политики отвечало бы этим интересам.
  • Но из-за геополитических туч, сгустившихся над Россией, ЦБ не рискнет пожертвовать рублем ради возвращения к инфляции в 4% и удовлетворения нужд правительства. То, что 18 сентября ключевая ставка останется неизменной – 4,25% – заявили 25 из 30 экономистов, опрошенных Reuters и 18 из 20 аналитиков, принявших участие в опросе ТАСС.
  • Тем не менее, взяв паузу по снижению ключевой ставки до декабря, ЦБ не решит ни одну из текущих проблем. Рубль не укрепится, поскольку высок отток капитала, который вырос в 1,7 раза, до 35 млрд долларов; иностранные инвесторы по-прежнему будут отказываться от покупки российского госдолга, так как при низкой ставке доходность не покрывает риски; а ставки по депозитам граждан останутся на уровне ниже инфляции. По сути, ЦБ постарается заморозить текущую ситуацию до декабря, чтобы посмотреть за развитием событий.
  • В конце года, если геополитические риски из-за Белоруссии и Навального снизятся, ЦБ может вернуться к идее понижения ключевой ставки до 4%. Другой вопрос, что санкции могут стать реальностью, и тогда Набиуллиной придется повышать ставку, чтобы защитить рубль. Все больше биржевых игроков закладывают в свои расчеты повышение ключевой ставки в 2021 году. Они ждут жестких санкций, девальвации рубля и увеличения оттока капитала.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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