Набиуллина спасет рубль от санкций и девальвации 829 0 Экономика

Руководство Центробанка планировало снизить ключевую ставку до 4% в эту пятницу, но, как считает большинство аналитиков, воздержится от этого шага, поскольку все больше беспокойства стал вызывать рубль, которому угрожают санкции. За лето российская валюта девальвировалась на 10%, несмотря на стабильные нефтяные цены. Поэтому ЦБ, выбирая между дешевыми деньгами для экономики и поддержкой рубля, в текущей ситуации предпочтет второе.