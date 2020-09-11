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Набиуллина сделала подарок Мишустину. Рубль будет падать

11 Сентября 2020 1483 2 Экономика
Набиуллина сделала подарок Мишустину. Рубль будет падать

Центробанк России обладает инструментами и возможностями для укрепления рубля, но отказывается от активных действий по двум причинам. Во-первых, регулятор экономит резервы, а во-вторых, помогает правительству справиться с дефицитом бюджета. Таким образом валютная политика Центробанка совпадает с тактическими приоритетами кабинета министров Михаила Мишустина. Но есть еще одно обстоятельство.

Бюджет и правительство в плюсе

  • С 7 сентября по 6 октября Центробанк России потратит всего 54 млрд руб. на поддержку рубля. Это 2,5 млрд руб. в день, тогда как в марте на Московской бирже регулятор продавал 20 млрд руб. в день, в мае – 10,2 млрд, в июне – 5,1 млрд, в июле – 5,7 млрд, а в августе – 3,1 млрд. Сокращение интервенций позволит сберечь Фонд национального благосостояния и ослабить рубль. Тем более, над рублем нависла угроза санкций в связи с кризисом в Белоруссии и отравлением Алексея Навального.
  • ФНБ к концу года, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, должен сохраниться в прежнем объеме – 8,1 трлн руб. (речь идет о ликвидной части). Но поскольку дефицит бюджета, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, достигнет 4 трлн руб. (по итогам 8 месяцев уже 1,67 трлн), то правительству нужны дополнительные источники его покрытия.
  • Покрыть дефицит можно за счет увеличения госдолга – в 2020 году он вырастет с 12,5% до 20% ВВП. Во втором квартале Россия заняла 1,5 трлн руб., в третьем собирается занять еще 1 трлн руб., а по итогам года – 5,4 трлн руб., из которых 967 млрд руб. придется отдать на погашение предыдущих займов.
  • Также у правительства есть доходы от экспорта, который составляет около 425 млрд долларов суммарно. Федеральный бюджет получает 120 млрд долларов от этой суммы. Поступления в бюджете рассчитываются по курсу 62 руб. за доллар. Если курс рубля упадет до 80 за доллар, казна получит 2 трлн руб. дополнительных доходов.
  • Ослабление рубля дает резкое повышение конкурентоспособности экспортеров на мировом рынке. От этого выигрывают аграрный сектор, ОПК, производители нефти и газа. Но главное – правительство Мишустина получает «подарок» от Набиуллиной, сторонницы жесткой монетарной политики, – большой объем свободных средств, который можно залить в экономику и попробовать дирижистскими методами добиться экономического роста.
  • Вместе с тем слабый рубль приведет к подорожанию импорта, но поможет избежать урезания социальных расходов, финансирования национальных проектов, а также плана восстановления экономики. Поэтому рубль вполне может упасть до 80 за доллар и более чем 90 за евро. Власти видят в этом меньшее зло, чем в отсутствие средств и сокращении расходов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:42 1 0
RuralEconomy:

Да ни чем ЦБ не обладает...

17:28 0 0
Виктор Волков:

Набиуллин, Кузьминова, для валюты не готовы

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