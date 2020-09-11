Набиуллина сделала подарок Мишустину. Рубль будет падать 1483 2 Экономика

Центробанк России обладает инструментами и возможностями для укрепления рубля, но отказывается от активных действий по двум причинам. Во-первых, регулятор экономит резервы, а во-вторых, помогает правительству справиться с дефицитом бюджета. Таким образом валютная политика Центробанка совпадает с тактическими приоритетами кабинета министров Михаила Мишустина. Но есть еще одно обстоятельство.