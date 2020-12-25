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Набиуллина признала существенное подорожание оливье в 2020 году
25 Декабря 2020 143 0 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила рост цен на продовольствие в новогоднем эфире RTVI с Сергеем Шнуровым. Как передает ТАСС, она рассказала о подорожании ингредиентов для 2 кг салата оливье на 6,8% за год. При этом, по данным Росстата, продукты подорожали за 11 месяцев только на 5,9%. Сам же Центробанк прогнозировал инфляцию не более 3,9-4,2% в 2020 году.
Набиуллина и 2 кг оливье за 348 рублей
- В новогодней передаче RTVI, которая выйдет в эфир 28 декабря, но стала доступна агентству ТАСС, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала ведущему Сергею Шнурову о подорожании ингредиентов для 2 кг салата оливье на 6,8%. За год главный новогодний салат стал дороже для россиян на 22 руб. в реальном выражении и обойдется в 348 руб.
- Набиуллина отметила, что цены на составляющие салат продукты росли неоднородно. К примеру, картофель и морковь выросли «достаточно значимо» – на 20%. По словам главы ЦБ, они в целом опережали уровень инфляции. Регулятор ждет ее на уровне 4,9%, хотя до ноября прогнозировал, что она не превысит 4,2%.
- Слова Набиуллиной противоречат Росстату, который оценивает продуктовую инфляцию в 5,9%. Сравнительный анализ динамики мировых цен показал, что продовольствие в России подорожало в три-четыре раза больше, нежели в Евросоюзе. Сильнее продукты дорожали только в Киргизии, Казахстане, Белоруссии и Турции.
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- Росстат ежегодно подсчитывает индекс оливье, но в этом году пока этого не сделал. Набиуллина пояснила, что в ее расчете стоимости ингредиентов для салата она исходит из этого индекса. Для 2 кг салата требуется 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, 0,5 кг картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 02, кг майонеза и 100 граммов лука.
- По словам Набиуллиной, оливье – ее любимое новогоднее блюдо. Она также любит селедку под шубой, но, поскольку она кулинар-любитель, этот салат у нее выходит не всегда хорошо.
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