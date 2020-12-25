Набиуллина признала существенное подорожание оливье в 2020 году 143 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила рост цен на продовольствие в новогоднем эфире RTVI с Сергеем Шнуровым. Как передает ТАСС, она рассказала о подорожании ингредиентов для 2 кг салата оливье на 6,8% за год. При этом, по данным Росстата, продукты подорожали за 11 месяцев только на 5,9%. Сам же Центробанк прогнозировал инфляцию не более 3,9-4,2% в 2020 году.