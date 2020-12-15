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Набиуллина после критики Путина не снизит ставку

15 Декабря 2020 405 0 Экономика
Набиуллина после критики Путина не снизит ставку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина последние месяцы повторяла, что у регулятора остается пространство для снижения ключевой ставки, чтобы помочь экономики восстановиться. Но на заседании совета директоров 18 декабря ЦБ не станет снижать ее и оставит на текущем уровне – 4,25%. Экономисты объясняют это выходом инфляции из-под контроля и критикой президента Владимира Путина роста цен на продукты питания.

Ставка остается в силе

  • Центробанк начал 2020 год со ставкой в 6,25% – столько стоили деньги для банков, которые добавляли к этому 8% на формирование резервов и 5% в качестве прибыли. В марте Россию охватила пандемия коронавируса, экономика во втором квартале рухнула на 9,6%. В июле ЦБ снизил ключевую ставку почти до минимума в истории современной России – 4,25% (исторический минимум был в Российской Империи – 4%).
  • Задачей снижения ставки было смягчение денежно-кредитной политики и предоставление предприятиям и гражданам доступных кредитов для быстрого восстановления экономики. Однако с учетом 8%, которые банки закладывают на формирование резервов, и 5% в качестве прибыли смягчение не особо удалось – кредиты по-прежнему выдаются под двузначные проценты.
  • Тем временем инфляция вышла из-под контроля и ставка впервые с 2016 года оказалась отрицательной, то есть стала ниже фактической инфляции в 4,5%. Правда, этот показатель взят из официальных документов и весьма сильно усреднен. Реальная же инфляция, по данным «Ромира», достигает 14%, а рост цен на отдельные категории продовольствия составляет 71% (подсолнечное масло). Предметом своей критики небывалый рост цен сделал президент Владимир Путин. После этого правительство задействовало все механизмы для стабилизации цен. Но меры коснутся 1% продуктовой корзины и никак не изменят продуктовую инфляцию в целом.
  • До всей этой ситуации глава ЦБ Набиуллина убеждала рынок, что у регулятора еще есть пространство для снижения ставки. Но значительное ускорение роста цен на продовольствие не оставляет шанса для этого: восстановление экономики не происходит, а инфляция растет быстрее ожиданий. Согласно опросу Bloomberg, только трое из 36 экономистов видят дальнейшую возможность снижения ставки ЦБ. Большинство считает, что из-за пандемии, риска девальвации рубля и неуправляемого роста цен ставка в 4,25% сохранится до 2021 года и станет отправной точкой для ужесточения денежно-кредитной политики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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