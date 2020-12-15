Набиуллина после критики Путина не снизит ставку 405 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина последние месяцы повторяла, что у регулятора остается пространство для снижения ключевой ставки, чтобы помочь экономики восстановиться. Но на заседании совета директоров 18 декабря ЦБ не станет снижать ее и оставит на текущем уровне – 4,25%. Экономисты объясняют это выходом инфляции из-под контроля и критикой президента Владимира Путина роста цен на продукты питания.