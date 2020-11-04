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Набиуллина помогла экономике больше Мишустина. Но компаниям все равно плохо
4 Ноября 2020 60 0 Экономика
Каждая четвертая компания в России не справляется с обслуживанием долга и вынуждена работать по модели финансовой пирамиды – набирать новые долги, чтобы гасить прежние. Долговое бремя резко выросло из-за падения экономики, доходов и роста цен. Аналитики «Сбербанка» отмечают критическую нагрузку в 116 из 192 отраслей, не связанных с экспортом сырья. В общей сложности на проблемные компании приходится 28% российского ВВП. При этом платежи по кредитам снизились благодаря действиям главы ЦБ на 109-114 млрд руб. и примерно на 20-25 млрд руб. за счет помощи правительства.
Четверть ВВП под угрозой дефолта
- Экономический кризис, вызванный пандемией и падением цен на нефть, привел к плачевному результату – по состоянию на ноябрь 2020 года показатель долгового беремени (ICR), который определяет отношение прибыли от продаж к процентным платежам, опустился ниже 1 из 5 баллов (где 5 – максимальное превышение прибыли над процентами, а 0 – нехватка доходов на выплату кредитов) у компаний, обеспечивающих 28% ВВП России. Об этом сообщили аналитики Центра макроэкономических исследований «Сбербанка».
- При этом показатель (ICR) в среднем снизился с начала года с 4,5 до 2,7. На него повлияло резкое падение доходов сырьевых компаний, а также рост процентных платежей по кредитам на 20% в результате переоценки валютных долгов. Таким образом, компаниям не хватает доходов, которые они получают, для того, чтобы гасить взятые ранее кредиты. Это приводи к тому, что компании начинают обслуживать старые долги за счет привлечения новых, то есть выстраивают финансовые пирамиды.
- Из 192 отраслей несырьевой экономики существенный рост долгового бремени отмечается в 116-ти, а в 29 отраслях он стал критическим – прибыли уже не хватает для оплаты процентов. В частности, 40% сектора услуг не могут платить из прибыли по процентам, 41% транспортных компаний, 75% гостиниц и общепита, 76% здравоохранения.
- На наиболее проблемные отрасли приходится 7% ВВП России. При этом аналитики «Сбербанка» отмечают, что их данные не учитывают состояние малого бизнеса, который мог пострадать еще больше.
- Тем не менее снижение процентных ставок российскими банками помогло сгладить шок. За год, если не учитывать валютные долги, которые выросли на 20% после девальвации, стоимость обслуживания рублевых кредитов снизилась тоже на 20%. Однако аналитики подчеркивают – бизнес поддержало не государство, а именно смягчение денежной политики Центробанком.
- Квартальные платежи по процентам благодаря снижению ставок сократились на 134 млрд руб., пишут аналитики. Вклад правительственных программ в эту сумму не превышает 20-25 млрд руб. Из этого следует, что курс на мягкую денежно-кредитную политику главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной помог экономике больше, чем все правительственные программы поддержки.
- Для банков сложившаяся ситуация не предвещает ничего хорошего – общий размер сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд достиг 11,76 трлн руб., по оценке Райффайзенбанка на начало сентября. Между тем, у банков было всего 6,45 трлн руб. резервов, которые покрывали проблемные кредиты.
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