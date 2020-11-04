Набиуллина помогла экономике больше Мишустина. Но компаниям все равно плохо 60 0 Экономика

Каждая четвертая компания в России не справляется с обслуживанием долга и вынуждена работать по модели финансовой пирамиды – набирать новые долги, чтобы гасить прежние. Долговое бремя резко выросло из-за падения экономики, доходов и роста цен. Аналитики «Сбербанка» отмечают критическую нагрузку в 116 из 192 отраслей, не связанных с экспортом сырья. В общей сложности на проблемные компании приходится 28% российского ВВП. При этом платежи по кредитам снизились благодаря действиям главы ЦБ на 109-114 млрд руб. и примерно на 20-25 млрд руб. за счет помощи правительства.