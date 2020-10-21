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Набиуллина не даст спекулянтам резко менять курс рубля

21 Октября 2020 669 0 Экономика
Набиуллина не даст спекулянтам резко менять курс рубля

Центробанк разрабатывает новые методы поддержки рубля перед напряженным концом года, когда российская валюта может девальвироваться еще сильнее. За два с половиной месяца Россия должна выплатить 23,3 млрд долларов по внешним кредитам, а поступления валюты от экспорта составят всего 15-18 млрд долларов. К этому следует добавить отток капитала на уровне 3-5 млрд долларов. Из всего этого складываются предпосылки для девальвации – при нехватке 10 млрд долларов рубль, обесценившийся с начала года на 25%, затрясет с новой силой. Но ЦБ кое-что придумал, чтобы этого не допустить.

Резко двигать курс запретят

  • Главным достижением Центробанка после прихода Эльвиры Набиуллиной считается свободное плавание рубля – регулятор отказался от валютного коридора и обязательных интервенций при достижении границ коридора, позволив рыночным силам – спросу и предложению – формировать курс рубля.
  • На практике ЦБ все еще совершает интервенции в целях поддержки рубля, но не по четко заданному алгоритму. С одной стороны, это приводит к резкому ослаблению курса, а с другой – позволяет сберечь золотовалютные резервы, которые в противном случае были бы потрачены на спасение национальной валюты.
  • Теперь же ЦБ собирается ввести новые ограничения на валютном рынке, чтобы исключить спекулятивные атаки на рубль и обеспечить ему стабильность в период, когда России придется отдать 23,3 млрд долларов по иностранным кредитам при оттоке капитала в 3-5 млрд. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, регулятор может запретить «агрессивные заявки» на валютном рынке.
  • Точно такой же механизм работает с ноября на фондовом рынке Московской биржи. Он заключается в следующем: если заявка сдвигает цену акций на 1-3% в одну или другую сторону, то ее реализация ограничивается – акции продаются лишь до верхней планки котировок, остаток же оставляют без удовлетворения.
  • Этим же способом Центробанк хочет регулировать и валютные торги: при заявке на определенную сумму она будет удовлетворена в пределах текущего курса. Если же ее удовлетворят не полностью, то остаток заявки по действующему курсу можно будет получить при появлении первого предложения на продажу валюты.
  • Таким образом, ЦБ разделается с агрессивными и спекулятивными заявками, цель которых – двигать цену вверх или вниз. По словам представителя биржи Дмитрия Пискулова, это ограничение никак не скажется на ликвидном рынке, где достаточно предложения, а для малоликвидного рынка будет спасением.
  • Другими словами, если в России будет дефицит долларов и на валютном рынке их станет не хватать на продажу, то с новым механизмом ЦБ покупатели валюты просто останутся без долларов, но своими заявками не смогут опрокинуть курс рубля. Очевидно, что ЦБ идет на этот шаг в преддверии рекордных выплат России по внешнему долгу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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