Набиуллина не даст спекулянтам резко менять курс рубля 669 0 Экономика

Центробанк разрабатывает новые методы поддержки рубля перед напряженным концом года, когда российская валюта может девальвироваться еще сильнее. За два с половиной месяца Россия должна выплатить 23,3 млрд долларов по внешним кредитам, а поступления валюты от экспорта составят всего 15-18 млрд долларов. К этому следует добавить отток капитала на уровне 3-5 млрд долларов. Из всего этого складываются предпосылки для девальвации – при нехватке 10 млрд долларов рубль, обесценившийся с начала года на 25%, затрясет с новой силой. Но ЦБ кое-что придумал, чтобы этого не допустить.