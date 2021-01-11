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На выплаты пособий депутатам Госдумы потратят миллионы рублей

11 Января 2021 366 0 Экономика
На выплаты пособий депутатам Госдумы потратят миллионы рублей

На выплаты пособий депутатам Государственной думы в 2021 году в федеральном бюджете заложено 48,2 млн руб. При этом из них 27,5 млн руб. могут быть выплачены тем парламентариям, которые не попадут в новый созыв Госдумы по итогам выборов в сентябре. Ожидается, что около 60 депутатов покинут нижнюю палату парламента.

«Золотые парашюты» депутатам

  • В 2021 году на обеспечение Госдумы федеральный бюджет потратит 13 млрд руб. – почти на 1 млрд больше, чем в 2020 году. Только на зарплаты депутатов и их помощников пойдет 4,7 млрд руб. Но самое интересное другое – на выплату единовременных пособий парламентариям зарезервировано 48,2 млн руб., из которых 27,5 млн будут выплачены тем, кто не попадет в новый состав Госдумы, а 20,7 млн руб. пойдут на разовые выплаты новоизбранным депутатам при переезде в Москву.
  • Как пишут «Открытые медиа», об этом говорится в проекте бюджетной сметы Госдумы, которую согласовал комитет по регламенту во второй половине декабря. Сейчас, по словам депутата от КПРФ Владимира Позднякова, проект находится на рассмотрении. Когда он будет официально утвержден, пока неясно.
  • Рост расходов на Госдуму почти на 1 млрд руб. связан с выборами в сентябре 2021 года. По закону о статусе депутата, парламентарии имеют право на единовременную выплату в размере месячного вознаграждения в случае неизбрания в новый состав и право на разовую выплату в размере 50% от месячного вознаграждения депутата при переезде в Москву. На эти цели в общей сложности пойдет 48,2 млн руб.
  • Минимальная зарплата депутатов Госдумы в 2020 году выросла до 470 тыс. руб. в месяц. Исходя из этого расчета 27,5 млн руб. хватит на «золотые парашюты» 60 депутатам. По словам источников РБК, осенью Кремль обсуждал с «Единой Россией» замену около 100 членов фракции, поскольку половина не хотела идти в новый созыв.

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  • После выборов бюджет некоторое время будет выплачивать зарплаты сразу двум созывам: 7-му и 8-му. На это будет потрачено 315,3 млн руб., из которых 188 млн получат депутаты, а 127,3 млн – их помощники.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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