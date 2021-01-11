На выплаты пособий депутатам Госдумы потратят миллионы рублей 366 0 Экономика

На выплаты пособий депутатам Государственной думы в 2021 году в федеральном бюджете заложено 48,2 млн руб. При этом из них 27,5 млн руб. могут быть выплачены тем парламентариям, которые не попадут в новый созыв Госдумы по итогам выборов в сентябре. Ожидается, что около 60 депутатов покинут нижнюю палату парламента.