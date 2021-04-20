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На покупку госдолга после санкций банки попросили у ЦБ 360 млрд рублей

20 Апреля 2021 56 0 Экономика
На покупку госдолга после санкций банки попросили у ЦБ 360 млрд рублей

Через четыре дня после введения санкций США, которые запретили американским инвесторам покупать суверенный долг России на первичном рынке, российские госбанки обратились к Центробанку за кредитом в 360 млрд руб. на покупку облигаций федерального займа. Об этом свидетельствуют данные ЦБ по аукциону месячного репо, который прошел 19 апреля.

Банки пришли за деньгами к ЦБ

  • Санкции США запретили американским (а косвенно и всем остальным) инвесторам покупать облигации федерального займа у Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния России. Приобретение долговых обязательств России допускается только на вторичном рынке – у тех, кто уже приобрел облигации федерального займа (ОФЗ) у российского правительства.
  • Подобная блокада госдолга России началась еще в июле 2020 года, когда иностранные инвесторы по коммерческим причинам не покупали ОФЗ – они не приносили им нужный доход. Это вынудило Минфин и Центробанк придумать схему: ЦБ запрещено по закону финансировать бюджет России, но разрешено банкам. Поэтому ЦБ печатал деньги для узкого круга госбанков, они брали их в рамках аукционов репо, передавали Минфину и возвращали ЦБ в виде залога ОФЗ. С этого банки получали свой процент.
  • В октябре и ноябре банки заняли так у ЦБ 600 млрд руб. Но в феврале почти вся сумма вернулась к регулятору – Минфин разместил бюджетные деньги на счетах госбанков и они передали их ЦБ, забрав ОФЗ. До 19 апреля спроса на кредиты от ЦБ у госбанков не было. Но сразу после введения санкций США на аукционе месячного репо госбанки предъявили спрос на кредиты регулятора на 360 млрд руб., говорится на сайте ЦБ.
  • Однако ЦБ не смог удовлетворить весь спрос – банки получили только запланированную сумму в 100 млрд руб. Впрочем, на следующем аукционе сумма может быть повышена. Госбанкам потребовались деньги, поскольку они вложили в госдолг в апреле 692 млрд руб.

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  • По словам аналитиков, крупные госбанки остались единственными покупателями государственного долга России. Так, например, в марте госбанки купили ОФЗ на 410 млрд руб. у Минфина и еще на 120 млрд у иностранцев. Иностранные инвесторы распродают госдолг России – они сбросили его на 3,3 млрд долларов за первые три месяца 2021 года. Российским же банкам деньги нужны не только на финансирование бюджета, но и в связи с возобновившимся оттоком наличности и резервированием более дешевых денег перед повышением ключевой ставки Центробанка.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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