На покупку госдолга после санкций банки попросили у ЦБ 360 млрд рублей 56 0 Экономика

Через четыре дня после введения санкций США, которые запретили американским инвесторам покупать суверенный долг России на первичном рынке, российские госбанки обратились к Центробанку за кредитом в 360 млрд руб. на покупку облигаций федерального займа. Об этом свидетельствуют данные ЦБ по аукциону месячного репо, который прошел 19 апреля.