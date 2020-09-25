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На Крым выделили 120 млрд руб. Они пропали при освоении
25 Сентября 2020 383 0 Экономика
Счетная палата отказалась оценивать эффективность государственной программы развития Крыма ценой в 127 млрд руб. «Не подлежит оценке» – такой вердикт вынесло ведомство ближайшего соратника президента Владимира Путина Алексея Кудрина. Власти республики потратили 72% бюджетных денег, но не достигли 75% установленных показателей и не представили результаты работы по каждому пятому пункту программы.
Есть повод экономить на Крыме
- Счетная палата выдала заключение по итогам проверки федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Аудиторы пришли к неутешительным выводам: 72% из выделенных 127 млрд руб. власти республики освоили, однако провалили 75% плановых показателей и не представили результаты по каждому пятому пункту. В ведомстве Кудрина заключили – эффективность реализации программы «не подлежит оценке».
- Всего в рамках программы из 24 целевых показателя результат достигнут по двум – «пропускная способность каналов связи» и «доля одновременного охвата радиоконтролем космических аппаратов на геостационарной орбите».
- В остальном ситуация плачевная: лишь 47,6% запланированных объектов введены в строй, из 95,44 км систем водоснабжения заработали только 1,56 км, в дестадах и школах созданы 7 тыс. новых мест из запланированных 16 тыс.
- Фактические значения не представлены по 22% пунктам программы, уровень выполнения всех показателей составляет 25%, уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам – 35,7%, отмечает Счетная палата в отчете.
- Федеральная программа принималась в 2014 году после присоединения Крыма к России. Она должна модернизировать инфраструктуру полуострова и будет действовать до 2022 года. В общей сложности из федерального бюджета на нее планировалось потратить 1 трлн руб. В июле этого года правительство пообещало Крыму дополнительно 300 млрд руб. и продление программы до 2024 года. Однако Минфин сократил на 20% расходы на Крым в проекте бюджета на 2021-2023 годы. Инвестиции в размере 150 млрд руб. в Крым отложены до 2023 года.
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