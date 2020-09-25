На Крым выделили 120 млрд руб. Они пропали при освоении 383 0 Экономика

Счетная палата отказалась оценивать эффективность государственной программы развития Крыма ценой в 127 млрд руб. «Не подлежит оценке» – такой вердикт вынесло ведомство ближайшего соратника президента Владимира Путина Алексея Кудрина. Власти республики потратили 72% бюджетных денег, но не достигли 75% установленных показателей и не представили результаты работы по каждому пятому пункту программы.