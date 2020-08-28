На детские выплаты Минфин заложил 34 млрд руб. Но получат их не все 355 0 Экономика

Правительство Михаила Мишустина продолжает эксплуатировать тему детских выплат и ожиданий россиян денег от государства. После двух выплат по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет граждане России ждали пособия в августе и надеются получить его в сентябре. Об этом большинству можно забыть – главной целью выплат было побудить граждан проголосовать за поправки в конституцию и обнуление сроков Путина. Однако у родителей с детьми от 3 до 7 лет еще есть шанс получить пособие.