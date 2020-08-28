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На детские выплаты Минфин заложил 34 млрд руб. Но получат их не все

28 Августа 2020 355 0 Экономика
На детские выплаты Минфин заложил 34 млрд руб. Но получат их не все

Правительство Михаила Мишустина продолжает эксплуатировать тему детских выплат и ожиданий россиян денег от государства. После двух выплат по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет граждане России ждали пособия в августе и надеются получить его в сентябре. Об этом большинству можно забыть – главной целью выплат было побудить граждан проголосовать за поправки в конституцию и обнуление сроков Путина. Однако у родителей с детьми от 3 до 7 лет еще есть шанс получить пособие.

Минфин готовит выплаты, но не те и не тем

  • Кабинет министров раздумывает над выделением дополнительных средств для выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минфин, где и разворачивается основная дискуссия. Предлагается взять из резервного фонда 34,3 млрд руб. на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
  • Необходимость выделять дополнительные деньги Минфин объясняет тем, что растет число заявителей на получение пособия. «В августе число получателей выплаты превысило 3 млн человек, при этом граждане продолжают направлять заявления о назначении выплаты», – сообщает Минфин. Сейчас рассматриваются заявки от 800 тыс. граждан.
  • Соответственно, поясняет министр финансов Антон Силуанов, до конца года может возникнуть необходимость увеличить расходы на пособия. О «софинансировании» в этой связи говорится не просто так – пособия входят в зону ответственности региональных властей. Федеральное правительство может помочь регионам удовлетворить все заявки. Силуанов заверил, что Минфин находится «в постоянном контакте с регионами» и мониторит ситуацию «в режиме реального времени».
  • Регионы не справляются с обязательствами, поскольку выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет президент Владимир Путин назначил 1 января 2020 года. Они должны составлять 50% от прожиточного минимума в регионе. На них могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
  • Что касается выплаты в 10 руб., то ее не будет ни в августе, ни в сентябре – ждать и покупаться на фейки не стоит. В Минфине предложение о еще одной выплате не поступало. Решение принимает первое лицо. На две выплаты в июне и июле бюджет потратил 687 млрд руб. при дефиците в первом полугодии в 1,522 трлн руб., а по итогам года он может достигнуть 4-5 трлн. Одна разовая выплата на 22 млн детей потребует 343,5 млрд руб. Но сейчас Минфин готов потратить на «софинансирование» пособий лишь 34,3 млрд. Поэтому россиянам надо принять данность – Путин получил новую конституцию и обнуление сроков, выплат на детей больше не будет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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