Год начался с увольнений. Более 600 тысяч россиян потеряли работу в начале января 602 0 Экономика

Российский рынок труда переживает большие трудности в начале 2021 года. За первые две рабочие недели января (с 11 по 25 января) работы лишились более 615 тыс. россиян. Общее число зарегистрированных в службе занятости на 25 января превысило 2,5 млн человек. Но на этом увольнения не закончатся – в конце января компании собирались уволить еще 105,7 тыс. трудящихся. До конца года президент Владимир Путин поручил правительству восстановить рынок труда до уровня 2019 года, то есть трудоустроить 1 млн граждан, которые потеряли работу.