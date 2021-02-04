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Год начался с увольнений. Более 600 тысяч россиян потеряли работу в начале января

4 Февраля 2021 602 0 Экономика
Год начался с увольнений. Более 600 тысяч россиян потеряли работу в начале января

Российский рынок труда переживает большие трудности в начале 2021 года. За первые две рабочие недели января (с 11 по 25 января) работы лишились более 615 тыс. россиян. Общее число зарегистрированных в службе занятости на 25 января превысило 2,5 млн человек. Но на этом увольнения не закончатся – в конце января компании собирались уволить еще 105,7 тыс. трудящихся. До конца года президент Владимир Путин поручил правительству восстановить рынок труда до уровня 2019 года, то есть трудоустроить 1 млн граждан, которые потеряли работу.

Массовые увольнения не прекращаются

  • С 11 по 25 января в России было уволено 615 тыс. человек, а еще 105,7 тыс. предполагались к увольнению в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
  • В итоге на учете в службе занятости к 25 января находилось 2,5 млн человек. При этом с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021-го численность зарегистрированных безработных выросла на 1,9 млн человек, в 3,6 раза.
  • Больше всего безработных в Кабардино-Балкарской Республике (рост в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз), Ленинградской области (в 7,5 раза), Карачаево-Черкесской Республике (в 7,1 раза), Крыму (в 7 раз) и других регионах.
  • Общий уровень безработицы в 2020 году достиг 6,1%. Президент Владимир Путин потребовал снизить его до 4,6% в 2021 году. Это означает, что правительству необходимо трудоустроить 1,1 млн человек. Совещание Путин провел 21 января этого года. На нем он говорил не «сохранении и усилении тенденции на увеличение занятости». В это же самое время проходили массовые увольнения.

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  • Минтруд предложил возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда работников из числа безработных, зарегистрированных в службах занятости. Это, по мнению министерства, простимулирует работодателей к приему на работу граждан, «в том числе испытывающих трудности в поиске работы». Таким образом Минтруда планирует устроить 221,3 тыс. человек. На софинансирование зарплат уйдет около 12 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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