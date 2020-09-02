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Мишустин выделил 56 млрд руб. на детей. По 10 тысяч никто не получит
2 Сентября 2020 916 0 Экономика
Большинство россиян продолжает ждать от правительства выплаты в 10 тыс. руб. на ребенка после перечисления средств в июне и июле. Эти ожидания подогревают информационные фейки, призванные генерировать трафик и повышать рейтинг главы правительства. Последняя новость о выделении целых 56 млрд руб. на выплаты пособий Михаилом Мишустиным пришла из Белого дома, но, поскольку сообщение официальное, оно едва ли отвечает ожиданиям россиян – по 10 тыс. руб. правительство всем и сразу больше выплачивать не собирается.
Выплат больше не будет
- Президент Владимир Путин перед голосованием по конституции поручил Минфину выплатить в июне и июле по 10 тыс. руб. на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Эта мера стоила бюджету 687 млрд руб., а включая повышение пособия по безработицы казначейство потратило не запланировано 822 млрд руб., или чуть больше половины дефицита в 1,522 трлн руб. в первом полугодии.
- Еще до пандемии Путин поручил регионам увеличить выплаты на детей с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года. Они должны составлять 50% от прожиточного минимума в регионе, а претендовать на них могут семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на душу. Размер выплаты равняется примерно 5,5 тыс. руб. в месяц.
- Поскольку поручение было оформлено в виде закона, оно обязательно к исполнению. И Минфин, ничего не знающий о новых выплатах по 10 тыс. руб., еще в начале августа зарезервировал 34 млрд руб. на помощь регионам, которые не могут из-за кризиса повысить пособия. Более того, регионы столкнулись с ростом числа заявок на получение пособия – оно превысило 3 млн.
- Давно решенный вопрос о помощи региональным властям в информационном пространстве подают как политическое решение премьера, который не может распоряжаться бюджетным средства без ведома президента. Поэтому распоряжение главы правительства – это сугубо технический момент. А вот выплаты в 10 руб., на обсуждении которых пиарились депутаты и члены Совета Федерации, зависят только от одного лица – президента. Но оно избегает разговора на эту тему и с подчиненными не обсуждает новые выплаты.
- Итого: из выделенных 56 млрд руб. 34 пойдут на пособия для детей от 3 до 7 лет, а 22 – на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям скорой помощи и социальным работникам.
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