Мишустин выделил 56 млрд руб. на детей. По 10 тысяч никто не получит 916 0 Экономика

Большинство россиян продолжает ждать от правительства выплаты в 10 тыс. руб. на ребенка после перечисления средств в июне и июле. Эти ожидания подогревают информационные фейки, призванные генерировать трафик и повышать рейтинг главы правительства. Последняя новость о выделении целых 56 млрд руб. на выплаты пособий Михаилом Мишустиным пришла из Белого дома, но, поскольку сообщение официальное, оно едва ли отвечает ожиданиям россиян – по 10 тыс. руб. правительство всем и сразу больше выплачивать не собирается.