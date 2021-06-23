Мишустин поручил госкомпаниям помочь с выборами в Госдуму. «Единой России» нужно 45% голосов
23 Июня 2021 32 0 Политика
Глава правительства Михаил Мишустин дал поручение госкомпаниям и госбанкам – оказать содействие в провидении выборов в Госдуму. В список попали: Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Почта России», «Аэрофлот» и другие. Официально компании должны информировать граждан «о подготовке и проведении выборов депутатов». До этого РБК писал, что Кремль ждет победы «Единой России» с результатом в 45% голосов при явке на том же уровне.
Госкомпании привлекли к выборам
- Мишустин поручил госкомпаниям и госбанкам «оказывать содействие избирательным комиссиям» в реализации их полномочий. В частности, информировать граждан «о подготовке и проведении выборов депутатов». Об этом говорится в постановлении главы правительства, пишет Finanz.
- Поручение Мишустина обязательно для крупнейших банков Сбербанка и ВТБ, основных перевозчиков РЖД, «Аэрофлота» и Московского метрополитена, основного поставщика связи «Ростелекома», а также для «Роскосмоса» и «Росатома».
- Кроме всего прочего госкомпании должны «предоставлять на безвозмездной основе» избирательным комиссиям транспорт, связь, техническое оборудование и помещения без компенсации за коммунальные услуги.
- Кремлю нужна победа «Единой России» с 45% голосов при явке в 45%, говорил источник в Кремле. Партия должна сохранить конституционное большинство (300 + 1 голос), чтобы принимать любые законы без коалиции с системной оппозицией.
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- В Думе VII созыва у «Единой России» было конституционное большинство. Этот созыв отметился рекордным количеством запретительных законов. В том числе его депутаты ограничили пассивное избирательное право 9 млн россиян. Также эта Дума обнулила президентские сроки Владимиру Путину и разрешила ему править свыше двух сроков подряд – до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. Выборы пройдут 17-19 сентября.
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