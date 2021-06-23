Мишустин поручил госкомпаниям помочь с выборами в Госдуму. «Единой России» нужно 45% голосов 32 0 Политика

Глава правительства Михаил Мишустин дал поручение госкомпаниям и госбанкам – оказать содействие в провидении выборов в Госдуму. В список попали: Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Почта России», «Аэрофлот» и другие. Официально компании должны информировать граждан «о подготовке и проведении выборов депутатов». До этого РБК писал, что Кремль ждет победы «Единой России» с результатом в 45% голосов при явке на том же уровне.