Капитал страны
ENGLISH
09 МАР, 20:31 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Мишустин обязал правительство отвечать за цены на все – от продуктов до ЖКХ
9 Марта 2021 340 0 Экономика
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству запустить механизм постоянного контроля за ценами на потребительском рынке. Глава правительства потребовал наладить системный анализ и прогнозировать подорожание значимой продукции с целью своевременного реагирования на возможный рост цен. Впервые на увеличившуюся в четыре раза продуктовую инфляцию обратил внимание президент Владимир Путин, поручивший в декабре 2020 года заняться регулированием цен на отдельные категории товаров.
Временный контроль становится постоянным
- Премьер-министр Михаил Мишустин ввел постоянный контроль за ценами на потребительском рынке. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Глава кабинета министров утвердил новый механизм контроля с помощью системного анализа ситуации и прогнозирования рисков подорожания значимой продукции. С помощью этого чиновники смогут «вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен».
- Мониторингом цен (анализом) займутся Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. Если цены на какие-либо товары будут расти быстрее инфляции, информация об этом будет направляться в профильные министерства – Минсельхоз, Минпромторг, Минздрав, Минэнерго и др. Далее они должны будут представить правительству предложения по экономическому реагированию.
- При этом Мишустин закрепил за каждым министерством и ведомством отдельную группу товаров и услуг. Минсельхозу поручены продукты питания и табачные изделия, Минпромторгу – бытовая техника, мебель, компьютеры и телефоны, Минздраву – медицинские изделия и лекарства, Минэнерго – бензин и дизель, Минцифры – услуги связи, Минстрою – жилищно-коммунальные услуги, Минтранс – пассажирские перевозки, Минпросвещения – услуги дошкольного, общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – услуги высшего образования.
- Кроме этого, Минкультуры будет отвечать за цены в подведомственных учреждениях, Ростуризм – за цены на проживание в гостиницах, а Росалкогольрегулирование – за цены на алкогольную продукцию.
- Также в правительстве продолжит работать межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- За 2020 год общий уровень инфляции в России составил 5,6%, выйдя из-под контроля Центробанка, который прогнозировал рост цен на уровне 4%. Однако цены на продукты ускорили рост в 4,3 раза и достигли 7,7% за год.
- В том числе это произошло благодаря выросшему до 30,9 млрд долларов экспорту продовольствия России. Экспорт вырос по указу Путина, потребовавшего нарастить его до 45 млрд долларов к 2024 году. В результате цены на внутреннем рынке устремились к мировым ценам на продовольствие.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
04 МАР, 14:42 Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет
03 МАР, 21:09 Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов
Написать комментарий