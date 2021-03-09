Мишустин обязал правительство отвечать за цены на все – от продуктов до ЖКХ 340 0 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству запустить механизм постоянного контроля за ценами на потребительском рынке. Глава правительства потребовал наладить системный анализ и прогнозировать подорожание значимой продукции с целью своевременного реагирования на возможный рост цен. Впервые на увеличившуюся в четыре раза продуктовую инфляцию обратил внимание президент Владимир Путин, поручивший в декабре 2020 года заняться регулированием цен на отдельные категории товаров.