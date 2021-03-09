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Мишустин обязал правительство отвечать за цены на все – от продуктов до ЖКХ

9 Марта 2021 340 0 Экономика
Мишустин обязал правительство отвечать за цены на все – от продуктов до ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству запустить механизм постоянного контроля за ценами на потребительском рынке. Глава правительства потребовал наладить системный анализ и прогнозировать подорожание значимой продукции с целью своевременного реагирования на возможный рост цен. Впервые на увеличившуюся в четыре раза продуктовую инфляцию обратил внимание президент Владимир Путин, поручивший в декабре 2020 года заняться регулированием цен на отдельные категории товаров.

Временный контроль становится постоянным

  • Премьер-министр Михаил Мишустин ввел постоянный контроль за ценами на потребительском рынке. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Глава кабинета министров утвердил новый механизм контроля с помощью системного анализа ситуации и прогнозирования рисков подорожания значимой продукции. С помощью этого чиновники смогут «вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен».
  • Мониторингом цен (анализом) займутся Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. Если цены на какие-либо товары будут расти быстрее инфляции, информация об этом будет направляться в профильные министерства – Минсельхоз, Минпромторг, Минздрав, Минэнерго и др. Далее они должны будут представить правительству предложения по экономическому реагированию.
  • При этом Мишустин закрепил за каждым министерством и ведомством отдельную группу товаров и услуг. Минсельхозу поручены продукты питания и табачные изделия, Минпромторгу – бытовая техника, мебель, компьютеры и телефоны, Минздраву – медицинские изделия и лекарства, Минэнерго – бензин и дизель, Минцифры – услуги связи, Минстрою – жилищно-коммунальные услуги, Минтранс – пассажирские перевозки, Минпросвещения – услуги дошкольного, общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – услуги высшего образования.
  • Кроме этого, Минкультуры будет отвечать за цены в подведомственных учреждениях, Ростуризм – за цены на проживание в гостиницах, а Росалкогольрегулирование – за цены на алкогольную продукцию.
  • Также в правительстве продолжит работать межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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  • За 2020 год общий уровень инфляции в России составил 5,6%, выйдя из-под контроля Центробанка, который прогнозировал рост цен на уровне 4%. Однако цены на продукты ускорили рост в 4,3 раза и достигли 7,7% за год.
  • В том числе это произошло благодаря выросшему до 30,9 млрд долларов экспорту продовольствия России. Экспорт вырос по указу Путина, потребовавшего нарастить его до 45 млрд долларов к 2024 году. В результате цены на внутреннем рынке устремились к мировым ценам на продовольствие.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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