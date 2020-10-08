Минфин увеличил долг России за день на рекордные 346 млрд рублей 424 0 Экономика

До конца года правительство России поставило себе невероятную по масштабам задачу – занять 2 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. Аналитики называли сумму «космической» и даже министр финансов Антон Силуанов признавал, что без иностранных инвесторов подобные деньги государству занять не удастся. Но придуманная летом схема финансирования бюджета за счет вкладов россиян сделала иностранных инвесторов ненужными – в первую же неделю четвертого квартала Минфин занял 345,7 млрд руб. из необходимых 2 трлн.