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Минфин увеличил долг России за день на рекордные 346 млрд рублей
8 Октября 2020 424 0 Экономика
До конца года правительство России поставило себе невероятную по масштабам задачу – занять 2 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. Аналитики называли сумму «космической» и даже министр финансов Антон Силуанов признавал, что без иностранных инвесторов подобные деньги государству занять не удастся. Но придуманная летом схема финансирования бюджета за счет вкладов россиян сделала иностранных инвесторов ненужными – в первую же неделю четвертого квартала Минфин занял 345,7 млрд руб. из необходимых 2 трлн.
Госдолг начал расти на вкладах россиян
- В среду, 7 октября, Минфин приступил к реализации амбициозного плана по привлечению 2 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета. И уже первые два размещения принесли небывалый успех: была продана рекордная сумма госдолга – 345,7 млрд руб. Еще в прошлом году, чтобы одолжить такие деньги, Минфин работал с инвесторами два-три месяца. Что же поменялось?
- Бумаги предлагались с высокой скидкой – 10-летние долговые облигации продавались с плавающей ставкой и были проданы на 315,7 млрд руб. по цене в 95,239% от номинала. Еще 51,6 млрд руб. были привлечены под 5-летние облигации под 5,28% годовых.
- По мнению аналитиков Bloomberg, Минфин дал скидки и повысил доходность, поскольку начал торопиться – России угрожают санкции за отравление Алексея Навального, которые могут затруднить дальнейшие заимствования, а также сложности из-за второй волны коронавируса.
- Помимо скидок Минфин нашел 3-4 «якорных покупателя» – это российские госбанки, которые скупают 60% госдолга за счет средств на депозитах россиян. Так, крупнейшим покупателем госдолга России стал Сбербанка, который в сентябре приобрел облигаций на 462 млрд руб., обеспечив 55% суммы, которую Минфин занял. Также в покупке госдолга участвует ВТБ, писал «Коммерсант».
- При этом аналитики говорят, что у Минфина еще есть резерв свободных рублей на счетах в банках – как минимум 3 трлн руб. Эти деньги с лихвой покрывают все потребности бюджета до конца года. Но власти предпочитают занимать, вместо того чтобы пользоваться резервами. Одно из предположений, почему так происходит, заключается в том, что 3 трлн руб. правительства в банках нельзя забрать в один момент, не обрушив эти банки. Поэтому государству приходится занимать.
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