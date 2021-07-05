Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку» 34 0 Экономика

Министерство финансов России собирается купить 4,05 млрд долларов с 7 июля по 5 августа на Московской бирже. На это будет потрачено 296 млрд руб. из федерального бюджета, а вся полученная валюта отправится в «кубышку» – Фонд национального благосостояния. Пополнение резервов уже сейчас ослабляет курс рубля примерно на 10 рублей за доллар. Таким образом, увеличение ФНБ влияет на рост цен и падающий уровень жизни россиян.