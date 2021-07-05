Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»
5 Июля 2021 34 0 Экономика
Министерство финансов России собирается купить 4,05 млрд долларов с 7 июля по 5 августа на Московской бирже. На это будет потрачено 296 млрд руб. из федерального бюджета, а вся полученная валюта отправится в «кубышку» – Фонд национального благосостояния. Пополнение резервов уже сейчас ослабляет курс рубля примерно на 10 рублей за доллар. Таким образом, увеличение ФНБ влияет на рост цен и падающий уровень жизни россиян.
«Кубышку» пополняют по расписанию
- Минфин увеличит объем скупки долларов на Московской бирже с 7 июля по 5 августа, пишет Finanz со ссылкой на сообщение ведомства. В указанный период Минфин потратит на 34% больше бюджетных средств на пополнение ФНБ, чем в июне. Если в июне ежедневно на покупку долларов тратилось 10,5 млрд руб. из бюджета, то в июле эта сумма вырастет до 13,5 млрд. руб. Таким образом, из оборота Московской биржи в пользу резервов будет изъято 4,05 млрд долларов.
- Деньги, которые направляются на покупку долларов, это формально сверхдоходы от продажи нефти. Все, что превышает уровень 43,3 доллара за баррель, идет в резервы. Но реально из-за сокращения добычи и экспорта (он упал на 20%) почти все деньги идут в бюджет, а затем Минфин занимает средства, наращивая госдолг, чтобы купить столько долларов в резервы, сколько он должен был бы купить при текущих ценах на нефть и нормальном объеме экспорта.
- В результате к концу июля ФНБ увеличится на 14,1 млрд долларов с начала года. При этом Минфин заявил об отказе от долларов в структуре «кубышки» и пообещал переложить их в евро, китайские юани и японские иены. Но в действительности это сделать трудно: на Мосбирже 87% оборота валютных торгов приходится на доллары. Из-за этого Минфин поручает Центробанку скупать доллары в России, а потом покупать на них юани в Китае.
- Действия Минфина негативно сказываются на рубле: пополнение резервов снижает курс доллара, который влияет на стоимость импорта. Импорт, в свою очередь, составляет до 60% в продуктах потребления. Следовательно, пополнение резервов влияет на рост цен, в том числе на продукты питания.
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- Рубль не может укрепиться и сделать импорт дешевле: цена на нефть выросла с 50 до 76 долларов за баррель, а рубль так и болтается между 73-76 руб. за доллар, хотя он должен быть на уровне 63-66 руб. за доллар. В этом есть прямая заслуга Минфина, пополняющего резервы, которые потом идут не на помощь россиянам (в 2020 году власти отказались тратить ФНБ на финансовые выплаты гражданам), а на проекты госкорпораций, чиновников и компаний миллиардеров.
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