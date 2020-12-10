Минфин отказался помогать россиянам и экономике во вторую волну пандемии 472 0 Экономика

Минфин России считает нецелесообразным расходовать резервы на поддержку пострадавшим отраслям экономики и россиянам. Об этом в интервью Bloomberg заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, Фонд национального благосостояния, в котором правительство держит 9 трлн руб. живых денег, создавался не для антикризисных программ, а для «распределения сырьевой ренты между поколениями», что бы это ни значило.