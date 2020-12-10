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Минфин отказался помогать россиянам и экономике во вторую волну пандемии
10 Декабря 2020 472 0 Экономика
Минфин России считает нецелесообразным расходовать резервы на поддержку пострадавшим отраслям экономики и россиянам. Об этом в интервью Bloomberg заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, Фонд национального благосостояния, в котором правительство держит 9 трлн руб. живых денег, создавался не для антикризисных программ, а для «распределения сырьевой ренты между поколениями», что бы это ни значило.
«Кубышка» не для помощи нуждающимся
- Минфин не видит причин оказывать дополнительную поддержку доходам граждан и пострадавшим от пандемии отраслям во вторую волну пандемии, заявил замминистра финансов. По его словам, финансовые власти увидели улучшения в экономике в третьем квартале и начале четвертого (как раз в это время началась вторая волна и все последние показатели говорят о сжатии экономики).
- Тем не менее оценка Минфина по поводу сокращения экономики в текущем году хуже, чем у Минэкономразвития – 5% ВВП. Но в министерстве считают, что правительство достаточно тратит на антикризисные меры – в этом году 4-4,5% ВВП (по подсчетам МВФ, не более 2,4%) и 1% в 2021-м. При этом у властей есть дополнительные 500 млрд руб. в Резервном фонде, которые они готовы потратить при необходимости. Это менее 0,5% ВВП.
- Расходовать Фонд национального благосостояния на помощь гражданам и экономике ни в текущем, ни в следующем году не планируется. В Минфине считают неправильным менять бюджетное правило. Более того, главная цель ФНБ – «справедливое межпоколенческое распределение природной ренты».
- В каком виде и когда будет осуществлено «распределение», в Минфине умалчивают. Однако, как выяснила Счетная палата, на бумаге объем ФНБ составляет 13 трлн руб., из которых лишь 9 трлн доступны в виде живых денег. Целых 4,3 трлн руб. без ведома «поколений» были «справедливо распределены» между неликвидными проектами по усмотрению Минфина.
- Также необходимо отметить, что определение цели ФНБ, озвученное чиновником Минфина, не соответствует определению, заложенному в Бюджетный кодекс. По сути, министерство заявило свое монопольное право распоряжаться национальной «кубышкой» и тратит из нее минимум: 342,1 млрд руб. в 2020 году и 94,1 млрд руб. в 2021-м. При этом дефицит бюджета в 4,4 трлн руб. закрывается за счет госдолга, который превысил 21% ВВП и все дороже обходится стране. Так, например, в 2021 году Минфин урезал расходы на здравоохранения из-за того, что расходы на выплату госдолга превысят 1 трлн руб.
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