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Путин сократил расходы на здравоохранение и поддержку граждан в 2021 году
9 Декабря 2020 1352 0 Экономика
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Правительство в нем предусмотрело резкое сокращение расходов на здравоохранение, социальную поддержку, а также на трансферт в Пенсионный фонд. Одновременно с этим были увеличены расходы на силовиков, пропаганду и инфраструктурные стройки, выступающие источником обогащения олигархических групп.
Президент одобрил сокращение расходов
- Путин подписал законопроект о федеральном бюджете на 2021 год, который до этого 24 ноября приняла Госдума, а 2 декабря одобрил Совет Федерации. Теперь официально утверждено: расходы будут сокращены на 1,214 трлн руб. по сравнению с 2020 годом. Это поможет уменьшить дефицит бюджета до 2,7 трлн руб. (в текущем году дефицит достигнет 4,4 трлн руб.).
- На здравоохранении будет сэкономлено 135 млрд руб., расходы уменьшатся на 11% по сравнению с текущим годом, до 1,129 трлн руб. И это в условиях пандемии, которая по всем прогнозам продлится до 2022 года.
- Также будут сильно урезаны программы социальной поддержки граждан. Под этим подразумеваются пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. На эти статьи правительство потратит на 172,6 млрд руб. меньше – 5,594 трлн руб.
- Уменьшится и трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд – на 1,263 трлн руб., до 3,444 трлн. Как это ни странно, будут порезаны и расходы на оборону – на 195,7 млрд руб., до 3,113 трлн руб.
- При этом увеличится финансирование статьи «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 97,6 млрд руб., до 2,456 трлн. На «национальную экономику» потратят на 135,9 млрд руб. больше – 3,236 трлн руб. На госпропаганду пустят дополнительные 1,6 млрд руб. – всего 102,8 млрд руб.
- Из-за того, что Путин приказал «не палить резервы» и решать вопрос дефицита бюджета за счет госдолга, в 2021 году на 34% вырастут расходы на его обслуживание. По процентам перед кредиторами придется отдать 1,203 трлн руб. Но даже в этом случае Фонд национального благосостояния трогать не будут – из него возьмут лишь 94,1 млрд руб., а 2,6 трлн руб. снова займут.
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