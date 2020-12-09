Путин сократил расходы на здравоохранение и поддержку граждан в 2021 году 1352 0 Экономика

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Правительство в нем предусмотрело резкое сокращение расходов на здравоохранение, социальную поддержку, а также на трансферт в Пенсионный фонд. Одновременно с этим были увеличены расходы на силовиков, пропаганду и инфраструктурные стройки, выступающие источником обогащения олигархических групп.