Миллионам россиян сократили зарплату из-за коронавируса 674 0 Экономика

Около 4,6 млн россиян столкнулись с потерей заработной платы или ее части в апреле-июне из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты FinExpertiza, изучив данные Росстата. В общей сложности сокращение зарплаты коснулось 6,2% от всех работоспособных россиян. Улучшения ситуации эксперты в ближайшее время не ждут – безработица в стране росла даже при слабом восстановлении в июле-сентябре, что продолжает давить на зарплаты.