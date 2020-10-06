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Миллионам россиян сократили зарплату из-за коронавируса
6 Октября 2020 674 0 Экономика
Около 4,6 млн россиян столкнулись с потерей заработной платы или ее части в апреле-июне из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты FinExpertiza, изучив данные Росстата. В общей сложности сокращение зарплаты коснулось 6,2% от всех работоспособных россиян. Улучшения ситуации эксперты в ближайшее время не ждут – безработица в стране росла даже при слабом восстановлении в июле-сентябре, что продолжает давить на зарплаты.
Пандемия распространилась на зарплаты
- Зарплаты 4,6 млн официально трудоустроенных россиян сократились в период первой волны коронавируса этой весной, подсчитали эксперты FinExpertiza. Из них 2,4 млн человек были отправлены в отпуск без содержания, 1,23 млн работали неполное рабочее время, а еще 948 тыс. были в простое с сохранением двух третей зарплаты.
- В общей сложности с полной или частичной потерей зарплаты столкнулись 6,2% трудоспособных россиян. При этом еще 4,47 млн Росстат обозначил как безработных (рост числа на 3 млн за апрель-июнь). В результате без доходов или с небольшой их частью только официально остались более 9 млн человек, или 12% работоспособных россиян.
- Однако в реальности их число гораздо больше. Если на начало июля Росстат сообщал о 4,47 млн безработных, то в августе он уже насчитал 4,8 млн. Хотя в экономике было небольшое восстановление, в некоторых регионах уровень безработицы вырос до 40%.
- Также в FinExpertiza предложили расширить критерии, по которым определяются безработные. В этом случае число россиян без работы выросло бы вдвое – почти до 10 млн человек, или 12% экономически активного населения. С учетом потери доходов получается, что из 72 млн работоспособных россиян более 16 млн либо вообще не имеют заработка, либо трудятся за часть зарплаты.
- Высокий показатель скрытой безработицы означает для страны низкие доходы населения, отмечают эксперты FinExpertiza. Сильнее всего кризис ударил по малообеспеченным гражданам и по среднему классу, в том числе по предпринимателям. Если власти не выведут страну на траекторию роста, Россию ожидает широкое распространение феномена работающих бедных.
- Во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян упали рекордно с 1999 года – на 8%. Во втором квартале, по косвенным показателям, они продолжили падать, сократившись на 2%.
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