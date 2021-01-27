Миллиардеры заплатят по миллиарду рублей за технологический «прорыв» Путина 173 2 Экономика

«Прорыв» к новым технологиям, который обещал российским гражданам президент Владимир Путин, оплатят миллиардеры. Состоятельные россияне вложат деньги в новую структуру – Фонд фондов. Целью организации будут инвестиции в высокие технологии. Курирует проект первый вице-премьер Андрей Белоусов, а 8 инвесторов, из которых семь – миллиардеры, уже согласились предоставить Фонду по 1 млрд руб.