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Миллиардеры заплатят по миллиарду рублей за технологический «прорыв» Путина

27 Января 2021 173 2 Экономика
Миллиардеры заплатят по миллиарду рублей за технологический «прорыв» Путина

«Прорыв» к новым технологиям, который обещал российским гражданам президент Владимир Путин, оплатят миллиардеры. Состоятельные россияне вложат деньги в новую структуру – Фонд фондов. Целью организации будут инвестиции в высокие технологии. Курирует проект первый вице-премьер Андрей Белоусов, а 8 инвесторов, из которых семь – миллиардеры, уже согласились предоставить Фонду по 1 млрд руб.

«Рывок» оплатят миллиардеры

  • В 2018 году президент Владимир Путин сделал частью своей предвыборной кампании обещание добиться «прорыва» в новых технологиях. Стремление к этому было зафиксировано в «майских указах». С тех пор о своем обещании президент не вспоминал. Зато помнил о нем его бывший помощник по экономике, а ныне первый вице-премьер Андрей Белоусов.
  • По данным ТАСС, в середине февраля ожидается запуск Фонда фондов – специальной организации, которая займется инвестициями в высокотехнологичные проекты. Фонд дополнит богатую линейку подобных организаций, в частности станет конкурентом «Роснано» и Российской венчурной компании (РВК).
  • В основе компании будет договор инвестиционного товарищества, по которому государство будет сотрудничать с частными инвесторами в качестве «товарища-вкладчика». Управляющим товарищем Фонда станет Российский фонд прямых инвестиций.
  • Участвовать в Фонде будут 8 инвесторов, семь из которых миллиардеры. По данным РБК, они внесут в организацию по 1 млрд руб. каждый. Речь идет о Романе Троценко (состояние 1,3 млрд долларов, по оценке Forbes), Григории Березкине (700 млн долларов), Владимире Потанине (19,7 млрд долларов), Саиде Керимове (10 млрд долларов), Викторе Вексельберге (10,5 млрд), Дмитрии Пумпянском (1,8 млрд), Дмитрии Мазепине (1,3 млрд) и Андрее Гурьеве (4,1 млрд).
  • Кроме крупного бизнеса участие в Фонде примут представители Минэкономразвития, Минфина, РФПИ и Российского союза промышленников и предпринимателей. Доли в капитале Фонда у бизнеса и государства будут равными. В 2021 году бюджет Фонда составит 10 млрд руб., а в 2022-м – еще 4 млрд.

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  • Ни о каких конкретных проектах не сообщается. Но утверждается, что Фонд будет инвестировать в «наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы». По идее, новая организация должна помочь реализации «майского указа» Путина, который предполагает увеличение несырьевого неэнергетического экспорта в 1,7 раза, или до 255 млрд долларов к 2024 году. В 2020 году показатель находится на уровне 155 млрд долларов, подсчитали эксперты РАНХиГС.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:18 0 0
родня по телефону:

Поигрался с первым приложением - вроде ничего. Но всё это так, даю лайфхак: берете полотенце, мочите его в воде, затем отжимаете, чтобы оно было лишь немного влажным. После слегка им прикрываете микрофон и через него разговариваете. Реально меняет голос

14:14 0 0
переводчик языков:

наша страна самая богатая.

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