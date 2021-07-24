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Миллиардеры решили построить ледоколы для Севморпути

24 Июля 2021 345 2 Экономика
Миллиардеры решили построить ледоколы для Севморпути

Компании «Норникель» и «Новатэк» миллиардеров Владимира Потанина и Леонида Михельсона вложат средства в строительство ледоколов для «Северного морского пути». Они сделают это в сотрудничестве с «Росатомом», который курирует проект.

Ледоколами заинтересовались крупнейшие компании

  • «Росатом» собирается построить 3-4 ледокола до конца года, чтобы заменить действующие суда. «Норникель» готов профинансировать строительство одного из них, «Новатэк» – двух. Еще один ледокол может быть построен за счет средств «угольных или нефтяных инвесторов». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
  • В «Норникеле» подтвердили планы по строительству ледокола. По словам представителя компании Сергея Дубовицкого, компания хочет получить ледокол на сжиженном природном газе. Он понадобится ей в 2024-25 годах. Однако ледокол предполагается оставить под управлением «Атомфлота».
  • Обозначенные сроки – довольно сжатые. Поэтому «Нориникель» не исключает, что при загруженности российский верфей отдаст заказ иностранцам. Кроме того компании нужно еще два ледокола – дизельный и портовой. «Норникель» обсуждает их строительство с «Росатомом», который выступает куратором «Северного морского пути».

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  • Цель властей – увеличить грузопоток по нему до 80 млн тонн к 2024 году. Для этого предполагается построить пять ледоколов проекта 22220. Один из них – «Арктика» – уже введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Еще два ледокола – «Сибирь» и «Урал» готовятся к сдаче. Ледокол «Якутия» заложили на Балтийском заводе в этом году. Также ожидается закладка ледокола «Чукотка».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
12:48 0 0
Вера:

Строительство,добренькие миллиардеры,разумеется,будут вести за счёт бюджета страны?

И
12:48 0 0
И.И..:

это решили не миллиардеры, это решила госмонополия, эксплуатирующая образ миллиардеров и рынка в РФ.

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