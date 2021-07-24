Миллиардеры решили построить ледоколы для Севморпути 345 2 Экономика

Компании «Норникель» и «Новатэк» миллиардеров Владимира Потанина и Леонида Михельсона вложат средства в строительство ледоколов для «Северного морского пути». Они сделают это в сотрудничестве с «Росатомом», который курирует проект.