Миллиардер Дерипаска назвал «безумием» укрепление рубля. Россиянам нужна слабая валюта 236 1 Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в 3,8 млрд долларов, прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанка до 5,5% и укрепление рубля на этом фоне. По его словам, это «безумие». Еще в ноябре 2020 года миллиардер написал, что 75% россиян выступают за слабый рубль. В действительности низкий курс российской валюты выгоден только сырьевым экспортерам, в том числе производителям алюминия, одним из которых владеет Дерипаска.