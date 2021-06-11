Миллиардер Дерипаска назвал «безумием» укрепление рубля. Россиянам нужна слабая валюта
11 Июня 2021 236 1 Экономика
Миллиардер Олег Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в 3,8 млрд долларов, прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанка до 5,5% и укрепление рубля на этом фоне. По его словам, это «безумие». Еще в ноябре 2020 года миллиардер написал, что 75% россиян выступают за слабый рубль. В действительности низкий курс российской валюты выгоден только сырьевым экспортерам, в том числе производителям алюминия, одним из которых владеет Дерипаска.
Миллиардер за слабый рубль
- Предприниматель Олег Дерипаска, которого президент Владимир Путин назвал «блогером», написал в своем Telegram-канале по поводу повышения ключевой ставки Центробанка до 5,5% годовых: «Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается». По мнению миллиардера, некие лоббисты операций carry-trade «сильнее, чем простые россияне, в нашей политике».
- В ноябре миллиардер ссылался на опрос онлайн-платформы Webbankir, согласно которому, 75% россиян выступают за слабый рубль. В исследовании говорилось, что 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Однако 24% ощущали незначительное ухудшение своих финансов из-за роста курса иностранных валют, а еще 18% ощущали заметное ухудшение после девальвации.
- По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, низкая ставка в условиях высокой инфляции не сделает кредиты дешевле. Только предсказуемо низкий уровень инфляции может обеспечить доступный кредит для бизнеса. Более того, повышением ставки ЦБ защищает доходы россиян: с одной стороны, в банках инфляция перестает «съедать» сбережения, с другой, удорожание денег начинает со временем сдерживать рост цен.
- Дерипаска является записным критиком ЦБ. Он обвиняет Банк России в том, что тот уничтожает миллионы рабочих мест и не помогает реализовывать национальные цели президента Путина. Факторы ускорения инфляции, которые называет ЦБ, он считает «липовыми». По его мнению, ЦБ топит молодое правительство Михаила Мишустина, играет на стороне оппозиции и «подталкивает граждан на улицы».
- Справедливости ради стоит отметить, что Дерипаска выражал недовольство даже тогда, когда ставка опускалась до исторического минимума – 4,25% и требовал опустить ее еще ниже. Повышение же ставки миллиардер назвал «атакой на доходы граждан». Наконец, Дерипаска дошел до того, что в конце января этого года обвинил ЦБ в сокращении населения России – это, по его словам, «печальный итог работы ЦБ».
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- Дерипаска представляет промышленное лобби, которому нужны дешевые кредиты. Однако дешевые кредиты для предприятий будут означать потерю доходов по вкладам россиян. Интересы граждан и промышленников в этом отношении прямо противоположны. Более откровенные представители промышленного лобби призывают пожертвовать доходами россиян ради роста экономики, за счет которого впоследствии подтянутся и доходы граждан. Правда, если говорить языком блогеров, теоретически подобное может произойти, «но это не точно».
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Этот дериписька все врет! Такие как он не ходят по магазинам и на рынок, где цены уже давно сошли с ума!!! Морковка в Евпатории 80 Р/кг, свеклу уже не покупает никто она стоит дороже помидоров и клубники 130 р. Рубль надо укреплять, тогда и цены стабилизируются! А этому мошеннику нужен слабый рубль для экспорта своих товаров!