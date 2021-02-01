«Мероприятиям быть!» Итоги X-го форума представителей выставочно-ярмарочной отрасли EFEA

Закончился 10-ый, юбилейный форум для представителей выставочно-ярмарочной отрасли EFEA. Итоги форума исключительно положительные. Во-первых, приехало немало представителей регионов, а это показатель качества площадки и ожидания от нее конкретных результатов. Во-вторых, темы, которые были затронуты в деловой программе.

Если кратко, то можно следующим образом сформулировать главные тезисы прошедшего форума:

Мероприятиям быть! Пандемия очень сильно повлияла на способы проведения и коммуникации в отрасли.

Из этого вытекает следующий вывод: в отрасль входит такое понятие, как гибридное проведение выставок и ярмарок.

На сегодня уже понятно, что прежнего способа организации мероприятий уже не будет. На форуме достаточно подробно были разобраны «за» и «против» гибридных и онлайн форматов.

Конечно, в каждом действии, как и в жизни, есть и положительное и отрицательное.

Из положительного: можем, невзирая на границы, приглашать любых спикеров – онлайн формат позволяет это сделать.

А из отрицательного, что настолько богатого и живого общения, которое очень часто приводит к нахождению новых смыслов, проектов, конечно, не получится на нашем существующем техническом уровне.

А значит, будут подтягиваться и способы виртуальных коммуникаций и все, что связано с техническим обеспечением таких коммуникаций. Можем наблюдать Новый технический рывок!