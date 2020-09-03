Меркель фальсифицировала отравление Навального. Лукашенко подслушал разговор 297 1 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, столкнувшийся с массовыми протестами против «украденных» выборов и ищущий поддержки у России, встретился с премьер-министров Михаилом Мишустиным и сообщил ему сенсацию – белорусская разведка перехватила разговоры «Варшавы и Берлина». Сделанная запись, по словам Лукашенко, свидетельствует, что заявление канцлера Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального было фальсификацией. Он даст ФСБ почитать распечатку.