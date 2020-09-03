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Меркель фальсифицировала отравление Навального. Лукашенко подслушал разговор

3 Сентября 2020 297 1 Политика
Меркель фальсифицировала отравление Навального. Лукашенко подслушал разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, столкнувшийся с массовыми протестами против «украденных» выборов и ищущий поддержки у России, встретился с премьер-министров Михаилом Мишустиным и сообщил ему сенсацию – белорусская разведка перехватила разговоры «Варшавы и Берлина». Сделанная запись, по словам Лукашенко, свидетельствует, что заявление канцлера Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального было фальсификацией. Он даст ФСБ почитать распечатку.

Лукашенко подслушал Меркель

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министров России Михаилом Мишустиным 3 сентября в Минске. На встрече белорусский президент нагнетал угрозу Запада для России и заверял, что народ Белоруссии убедился – Москва является основным партнером Минска и не отвернулась от него в текущем политическом кризисе.
  • Лукашенко поделился с Мишустиным разведданными, согласно которым, канцлер ФРГ Ангела Меркель сфальсифицировала информацию об отравлении Навального. Белорусской стороне это известно из перехваченного разговора Варшавы и Берлина. «Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», – заявил Лукашенко и пообещал дать ФСБ распечатку разговора «почитать».
  • В связи с этим Лукашенко предупредил Мишустина о том, что Запад готовит «пакость» для России перед региональными выборами, которые пройдут 13 сентября. Навальный собирался повлиять на их исход и помешать «Единой России», за что, по мнению некоторых экспертов, и был превентивно отравлен и выведен из «игры».
  • Также Лукашенко заверил, что Россия и Белоруссия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов и на встрече с Путиным в Кремле белорусский президент собирается расставить все точки над «i» по чувствительным вопросам.
  • Мишустин, в свою очередь, заявил о поддержке Россией суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, отметил премьер-министр, в том числе и по будущему Союзного государства.
  • Меркель заявила о нахождении в организме Навального следов боевого нервно-паралитического вещества группы «Новичок» и потребовала от Кремля объяснений. Германия может ввести санкции против России и отказаться от газопровода «Северный поток-2».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:42 0 0
капитор:

меркель сфальсифицировала, а шарите ?

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