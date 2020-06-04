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Полеты за границу возобновятся в июле. Прогноз Шереметьево
4 Июня 2020 446 0 Экономика
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Возобновление международного сообщения произойдет в июле, спрогнозировал глава совета директоров и совладелец аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко. По его словам, после начала авиаперевозок восстановление пассажиропотока произойдет не сразу, на него может уйти год, а в 2020 году его показатель упадет втрое.
Надежда на южные направления
- О возобновлении международных авиаперевозок в июле в интервью Reuters сказал совладелец аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко. Он надеется, что «какие-то направления откроются». «Может быть, это будут южные направления – Испания, Греция, Турция, Египет или Италия». При этом он подчеркнул, что не готов утверждать, что открытие произойдет 1 июля. «Но мы рассчитываем на июль», – подчеркнул он.
- Пассажиропоток «Шереметьево» – крупнейшего аэропорта России, который является базовым для национального авиаперевозчика «Аэрофлота» – упадет по итогам 2020 года втрое. В 2019 году через аэропорт прошли 49,9 млн человек. Согласно «осторожному прогнозу» Пономаренко, если авиасообщение с другими странами будет возобновлено, то пассажиропоток составит около 17 млн человек.
- За четыре месяца 2020 года российские авиакомпании перевезли 24,1 млн пассажиров – это на треть меньше, чем в 2019 году. С начала карантина у страны отсутствует международное авиасообщение, а внутренние авиаперевозки сокращены.
- Пассажиропоток в «Шереметьево» упал в апреле на 96%, а в первом квартале в целом – на 18%. Сейчас работает только терминал В, который обслуживает внутренние рейсы, и терминал F для вывозных рейсов за границу. Также работает одна из трех взлетно-посадочных полос.
- По словам Пономаренко, Россия осторожно снимает ограничения. «Мы надеемся, что снятие ограничений на юге России и возобновление работы отелей и санаториев положит начало восстановлению пассажирских перевозок воздушным транспортом внутри России», – сказал он.
- Ранее глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в интервью РБК допустил поэтапное восстановление международного сообщения – сначала оно будет установлено с СНГ, а затем с другими странами. Однако, по мнению Скуратова, произойдет это в августе-сентябре.
- Если реализуется «оптимистический сценарий», в «Аэрофлоте» ожидают возобновления полетов за рубеж в середине лета. Об этом же говорил министр транспорта Евгений Дитрих. Наиболее пессимистично настроен гендиректор S7 Владислав Филев, который считает, что международное сообщение откроется только в апреле 2021 года.
- Зарубежные авиаперелеты были запрещены 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Срока у запрета нет.
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