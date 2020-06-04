Полеты за границу возобновятся в июле. Прогноз Шереметьево 446 0 Экономика img_copyright

Возобновление международного сообщения произойдет в июле, спрогнозировал глава совета директоров и совладелец аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко. По его словам, после начала авиаперевозок восстановление пассажиропотока произойдет не сразу, на него может уйти год, а в 2020 году его показатель упадет втрое.