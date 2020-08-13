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Медведев выступил за контроль интернета на фоне протестов Белоруссии
13 Августа 2020 1067 2 Экономика
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил о себе инициативой ввести государственный контроль над интернетом в России. К заявлению чиновника стоит отнестись крайне серьезно – он теперь занимает должность заместителя Путина в Совете безопасности, а сам Путин считает интернет разработкой ЦРУ. Медведев, некогда посетивший Кремниевую долину и выступавший символом модернизации сырьевой и отсталой экономики России, изменил своим взглядам. Он считает, что интернет контролируют США и для России это неприемлемо.
Россия не может не контролировать интернет
- На фоне протестов в Белоруссии, которые сопровождаются отключением интернета, бывший премьер Дмитрий Медведев предложил ввести государственный контроль над сетью. Сейчас ее контролируют США, в том числе управляют доменными именами и определяют IP. «Так сложилось, но так быть не должно», – отметил Медведев.
- Ирония заключается в том, что бывший премьер сделал это на своей странице в Фейсбуке – главной мировой социальной сети, разработанной и контролирующейся из США. Но это не смутило чиновника, который все это время внимательно следил за тем, как президент Дональд Трамп расправляется с китайским приложением TikTok. Эта ситуация, по мнению Трампа, показывает, что «США намерены и дальше жестко проводить свою политику в интернете в своих интересах».
- Медведев убеждает: «Ни пользователи сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены в том, что их права и интересы будут должным образом защищены». Поэтому Россия будет предлагать другим странам обсудить проблему интернета на международных площадках, «включая ООН». Естественно, что большинство демократических стран не видят в интернете проблемы, а в Китае давно действует «великий китайский файрволл».
- Таким образом, заместитель Путина в Совбезе выступил в соответствии с «линией партии»: Путин еще в 2017 году потребовал построить автономный интернет и избавить от доминирования США. В России был принят закон «о суверенном интернете», который устанавливает – весь трафик должен проходить через точки, одобренные РКН. Это позволит эффективно управлять интернетом. Власти необходимо установить контроль над интернетом до осенних выборов в Госдуму в 2021 году, результаты которых, по мнению политологов, могут привести к белорусской ситуации.
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Уметь различать добро и зло, иметь меру в пользовании добром и удерживаться от зла, кто может????? Только тот, кому это даёт Бог. Тот кто держится Бога. Такие ведь чрезвычайная редкость среди людей значительных и знаменитых. Делайте, что для нас написано в Новом Завете, в книге 1-я Тимофею, 2-я глава, 1-4 ый стихи. Будет нам величайшая польза. Увидите бессмыслие бунтов и протестов.
Что можно ожидать от " недоразумения" ?