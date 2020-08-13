Медведев выступил за контроль интернета на фоне протестов Белоруссии 1067 2 Экономика

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил о себе инициативой ввести государственный контроль над интернетом в России. К заявлению чиновника стоит отнестись крайне серьезно – он теперь занимает должность заместителя Путина в Совете безопасности, а сам Путин считает интернет разработкой ЦРУ. Медведев, некогда посетивший Кремниевую долину и выступавший символом модернизации сырьевой и отсталой экономики России, изменил своим взглядам. Он считает, что интернет контролируют США и для России это неприемлемо.