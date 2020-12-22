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Медведев после санкций призвал приостановить связи с США
22 Декабря 2020 66 0 Политика
Заместитель президента Владимира Путина в Совете безопасности России Дмитрий Медведев предложил приостановить внешние связи с США из-за «волны прощальной активности» администрации Дональда Трампа. Об этом он написал в своих соцсетях во вторник, 22 декабря, назвав новые санкции США против государственных структур России «бездоказательными».
Медведев осудил «ущербную логику» США
- Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на введение новых санкций США предложением приостановить внешние связи Москвы с Вашингтоном. По мнению заместителя Путина в Совбезе, «бездоказательные ограничения» США блокируют международный товарообмен и свободу торговли. Таким образом, Вашингтон устраняет возможных конкурентов, считает Медведев.
- Угрозы со стороны России и Китая для США Медведев считает «мнимыми». Он объяснил все тем, что администрацию Дональда Трампа, проигравшего выборы демократу Джо Байдену, «накрыла волна прощальной активности».
- При этом под раздачу попали и органы исполнительной власти, подчеркнул Медведев. «Что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности», – пояснил он.
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- В связи с этим Москва тоже должна по «этой ущербной логике» наказать Госдеп «и вообще приостановить внешние связи с американцами». Медведев убежден, что США злоупотребляют понятием «национальная безопасность» и проявляют русофобию.
- Однако санкции США против России не способны поменять проводимую политику – в этом плане эффект от них стремится к нулю, считает зампред Совбеза. Вместе с тем Медведев отметил, что российские предприятия стоят в одном ряду с китайскими в санкционном списке. «Это весьма показательно. Ведь именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом», – написал чиновник.
- США запретили компаниям из России и Китая покупать американские товары и технологии. В понедельник, 21 декабря, был опубликован список из 103 организаций, попадающих под запрет. Российских названий в нем 45, а китайских 58. Все структуры США считают «конечными военными пользователями».
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