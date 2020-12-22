Медведев после санкций призвал приостановить связи с США 66 0 Политика

Заместитель президента Владимира Путина в Совете безопасности России Дмитрий Медведев предложил приостановить внешние связи с США из-за «волны прощальной активности» администрации Дональда Трампа. Об этом он написал в своих соцсетях во вторник, 22 декабря, назвав новые санкции США против государственных структур России «бездоказательными».