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Байден обсуждает отключение России от SWIFT
22 Декабря 2020 334 1 Политика
Избранный президент США Джо Байден намерен наказать Россию за хакерскую атаку на Минфин, Минторг, Госдеп и другие государственные структуры, как только официально вступит в должность в конце января 2021 года. По словам источников агентства Reuters, команда Байдена предлагает отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Символических мер против Москвы уже недостаточно, считают советники Байдена.
Санкции ждут прихода Байдена в Белый дом
- Команда нового президента США Джо Байдена рассматривает самые разные варианты санкций против России за масштабную атаку на ключевые министерства и ведомства страны. По данным источников Reuters, США могут как объявить о финансовых санкциях, так и нанести ответную кибератаку на российскую инфраструктуру.
- Мишенями санкций может стать Служба внешней разведки. Американские спецслужбы связывают атаки российских хакеров с работой этого ведомства. Оно, в свою очередь, действует от имени российского правительства. Об этом рассказал представитель Атлантического совета Эдвард Фишман, один из авторов санкций при президенте Бараке Обаме.
- Задача США на этот раз не ограничиваться символическими мерами, а нанести экономический, финансовый или технологический урон России, говорит один из источников Reuters. По словам Фишмана, Белый дом должен понимать – самые эффективные санкции будут против госкомпаний и олигархов, которые окружают президента Владимира Путина.
- По словам эксперта в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Льюиса, отключение России от системы SWIFT может быть реальным ударом по режиму Путина. Однако в команде Байдена не хотят, чтобы санкции против России затронули финансовые интересы других стран.
- США постараются не навредить Евросоюзу, который получает треть газа из России и держит до 27% российского госдолга. Для этого Байден собирается консультироваться с союзниками и обсуждать антироссийские санкции.
- Еще до прихода Байдена к власти Минторг США ввел санкции против 45 российских организаций, получающих американские технологии для военного использование. Запрет на поставку технологий введен против Минобороны России, Службы внешней разведки, «Ростеха», «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, летного отряда «Россия», «Гражданских самолетов Сухого».
- Также экспортные санкции затронули предприятия «Роскосмоса» и «Росатома». Для продажи этим структурам американской высокотехнологичной продукции компаниям-поставщикам необходимо будет получать лицензию правительства.
- Российские олигархи в преддверии прихода Байдена на пост президента США сильно беспокоятся. Миллиардер Олег Дерипаска призвал приравнять призывы к введению санкций против олигархов к измене Родине и сажать россиян за это на 20 лет.
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Правильно,отключить нужно всю страну вообще от интернета,а то народ совсем уже отупел,без телефона даже дорогу в магазин или туалет найти не могут и дважды два не посчитают.