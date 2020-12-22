Байден обсуждает отключение России от SWIFT 334 1 Политика

Избранный президент США Джо Байден намерен наказать Россию за хакерскую атаку на Минфин, Минторг, Госдеп и другие государственные структуры, как только официально вступит в должность в конце января 2021 года. По словам источников агентства Reuters, команда Байдена предлагает отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Символических мер против Москвы уже недостаточно, считают советники Байдена.