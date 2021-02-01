Капитал страны
ENGLISH
01 ФЕВ, 20:56 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Медведев напомнил о готовности властей отключить Россию от интернета на фоне протестов
1 Февраля 2021 230 0 Политика
В России подготовлены законодательство и техническая база для отключения страны от глобального интернета. Об этом на фоне масштабных протестов, координируемых частично через социальные сети, напомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В пример бывший президент страны привел международную систему обмена банковской информацией SWIFT – под угрозой отключения от нее Центробанк разработал альтернативу для передачи финансовых сообщений. То же самое власти проделали и с интернетом.
Медведев поразмышлял об отключении интернета
- Россия и законодательно, и технически готова отключиться от глобального интернета, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», вывести страну из мировой сети будет «не просто» и российским властям «этого бы очень не хотелось», но социальные сети «ведут себя недружественным образом» и занимают «очевидно недружественную позицию в отношении страны».
- Слова Медведева прозвучали сразу после второго в этом году масштабного митинга, спровоцированного задержанием оппозиционера Алексея Навального и фильмом-расследованием про «дворец Путина». Медведев предупредил, что «в определенный период» власти могут принять решения о «замедлении трафика или приостановке работы». Причем о приостановке он сказал, что это будет «очень жестко, радикально».
- Также Медведев обратил внимание, что «ключевые права на управление» интернетом находятся в США. Однако у России на интернет уже завязано «управление всем государством», в том числе «огромное количество социальных функций».
- Медведев особенно подчеркнул, что «на законодательном уровне тоже все решения приняты». Так, например, 1 ноября 2019 года в России действует закон о «суверенном рунете». По нему операторы связи обязаны устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, в том числе такие, которые позволяют фильтровать трафик и ограничивать доступ к отдельным сайтам.
- В конце прошлого года, 30 декабря, президент Владимир Путин наделил Роскомнадзор правом блокировать или замедлять иностранные сайты, которые будут цензурировать российские государственные СМИ. Потенциальными мишенями закона, указанными в пояснительной записке, стали YouTube, Facebook и Twitter.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- К 1 августа иностранные компании могут обязать открыть в России официальные представительства. Также до этой даты правительство должно разработать концепцию обеспечения защиты прав и свобод гражданина в цифровом пространстве России и план по ее реализации. На сайте Кремля одно из требований к концепции, помимо повышения цифровой грамотности, сформулировано как обучение навыкам цифровой безопасности и «цифровой гигиены».
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
20:08 Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет
31 ЯНВ, 13:32 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
29 ЯНВ, 15:10 Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»
29 ЯНВ, 00:07 Два новых предприятия откроются в Ульяновской области
Написать комментарий