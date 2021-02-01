Медведев напомнил о готовности властей отключить Россию от интернета на фоне протестов 230 0 Политика

В России подготовлены законодательство и техническая база для отключения страны от глобального интернета. Об этом на фоне масштабных протестов, координируемых частично через социальные сети, напомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В пример бывший президент страны привел международную систему обмена банковской информацией SWIFT – под угрозой отключения от нее Центробанк разработал альтернативу для передачи финансовых сообщений. То же самое власти проделали и с интернетом.