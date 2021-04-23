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Матвиенко предложила сократить число выходных ради длинных майских праздников

23 Апреля 2021 418 1 Политика
Матвиенко предложила сократить число выходных ради длинных майских праздников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить число выходных в будущем для расширения майских праздников на постоянной основе. По ее мнению, многие россияне недовольны слишком длинными январскими праздниками. За их счет можно будет сделать майские выходные длинными, передает ее слова РИА Новости.

Январские или майские – остаться должно что-то одно

  • Президент Владимир Путин по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился сделать четыре дня между майскими праздниками выходными в этом году. Это позволит не обмениваться, по словам Поповой, «вирусной информацией» россиянам и провести на отдыхе почти две недели – с 1 по 11 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил пояснить, что речь не идет о новом локдауне.
  • Поскольку в этом году такое решение продиктовано эпидемиологической ситуацией, а выходные дни для экономики – это чистый вычет, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над тем, чтобы в будущем расширить майские праздники за счет других выходных. «Полагаю, за счет уменьшения количества других выходных дней можно увеличить майские праздники», – передает ее слова РИА Новости.
  • По мнению Матвиенко, многие россияне считают январские праздники «очень длинными». «Может быть, за счет уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни», – сказала спикер. При этом она подчеркнула, что ее идею нужно обсуждать с людьми. «Может быть, провести социологический опрос», – предложила Матвиенко.

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  • В этом году дополнительными выходными днями станут 4, 5, 6 и 7 мая. Сразу после объявления Путина сайты Кремля и РЖД перестали работать. «В настоящий момент сервер не может обработать ваш запрос. Пожалуйста, повторите его позднее», – говорилось на сайте РЖД. Сайт Кремля выдавал ошибку 403.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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A
19:35 0 0
Andrei:

Шла бы она на ...............

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