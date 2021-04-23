Матвиенко предложила сократить число выходных ради длинных майских праздников 418 1 Политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить число выходных в будущем для расширения майских праздников на постоянной основе. По ее мнению, многие россияне недовольны слишком длинными январскими праздниками. За их счет можно будет сделать майские выходные длинными, передает ее слова РИА Новости.