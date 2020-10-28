Маски навсегда. Греф предсказал будущее россиян 222 0 Политика

Два главных банкира России – Герман Греф и Андрей Костин, дали свои прогнозы относительно ближайшего будущего. По словам главы Сбербанка, мир уже никогда не вернется к прежней жизни, а россияне будут носить маски в качестве «элементарной культуры» и заботы о себе. Глава ВТБ признался, что переболел коронавирусом и призвал не ждать быстрого восстановления экономики – этого не будет, как бы ни хотелось правительству.