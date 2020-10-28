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Маски навсегда. Греф предсказал будущее россиян

28 Октября 2020 222 0 Политика
Маски навсегда. Греф предсказал будущее россиян

Два главных банкира России – Герман Греф и Андрей Костин, дали свои прогнозы относительно ближайшего будущего. По словам главы Сбербанка, мир уже никогда не вернется к прежней жизни, а россияне будут носить маски в качестве «элементарной культуры» и заботы о себе. Глава ВТБ признался, что переболел коронавирусом и призвал не ждать быстрого восстановления экономики – этого не будет, как бы ни хотелось правительству.

Маски и долгое восстановление

  • Глава Сбербанка Герман Греф дал интервью телеканалу «Россия-24», в котором заявил, что дополнительные меры безопасности, в частности ношение масок, станет «элементарной культурой» и после пандемии. «Когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя – это забота не столько о себе, сколько об окружающих», – признался Греф, отметив, что он не делал этого до коронавируса.
  • Вслед за «фундаментальным изменением привычек» происходит и «фундаментальное изменение бизнес-моделей». К примеру, удаленная работа или онлайн-покупки. По словам Грефа, влияние коронавируса очень «разнопланово и настолько фундаментально», что он затруднился с чем-либо его сравнить по влиянию на «условия нашей жизни».
  • При этом Греф считает, что рост числа заболеваний не приведет к ухудшению в экономике и здравоохранении (он, видимо, не знает, в какой агонии здравоохранение находится уже). «Наши ожидания значительно более оптимистичны», – поделился Греф. Он подчеркнул, что его не смущает отсутствие эффективных лекарств (фуфловиры он не считает эффективным) и массовой вакцины.
  • Другой известный банкир, глава государственного ВТБ Андрей Костин дал интервью Reuters, в котором призвал не ждать быстрого восстановления после кризиса. Еще недавно, по словам Костина, он думал, что будет открытие экономик, государств и границ. Но сейчас ему очевидно – «в ближайшем будущем этого не произойдет, болезнь распространяется, пандемия получила второе дыхание».
  • Сам Костин переболел коронавирусом и обладает большим количеством антител. Он не ожидает повторного карантина в России. Но осенний рост числа заражений замедлит экономику. «Какое-то время мы будем жить в нынешних условиях», – говорит Костин, не предполагающий, что россияне всегда будут носить маски и после пандемии.
  • Также глава ВТБ отметил, что правительству придется скорректировать прогнозы по падению экономики. «Я умеренный оптимист. Не думаю, что будет хуже, думаю, что будет все-таки лучше, чем было», – заключил Костин.
  • Тем временем в России бессрочно ужесточены требования по ношению масок в публичных местах, а в Роспотребнадзоре говорят о третьей волне коронавируса, которая придет в феврале-марте 2021 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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