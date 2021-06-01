Мантуров выступил против Белоусова. У бизнеса не заберут 100 млрд рублей 187 0 Экономика

Глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с представителями металлургических предприятий. Поводом стало заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что бизнес «нахлобучил» государство на 100 млрд руб. и правительство заберет эти деньги «через такой, сякой налог». Мантуров выступил против изъятия у металлургов сверхприбыли. Но в обмен они должны предоставить скидки для государственных строек.