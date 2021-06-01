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Мантуров выступил против Белоусова. У бизнеса не заберут 100 млрд рублей

1 Июня 2021 187 0 Экономика
Мантуров выступил против Белоусова. У бизнеса не заберут 100 млрд рублей

Глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с представителями металлургических предприятий. Поводом стало заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что бизнес «нахлобучил» государство на 100 млрд руб. и правительство заберет эти деньги «через такой, сякой налог». Мантуров выступил против изъятия у металлургов сверхприбыли. Но в обмен они должны предоставить скидки для государственных строек.

Мантуров договорился о скидках

  • Министр промышленности Денис Мантуров на совещании с главами металлургических предприятий открыто выступил против идеи вице-премьера Андрея Белоусова забрать у бизнеса 100 млрд руб. сверхприбыли за последний год. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, участвовавшие в совещании.
  • Вместо этого Мантуров предложил компромисс: металлурги дадут скидки для государственных строек. Это решит проблему роста цен на металл, пишет РБК. Надо отметить, что металлурги уже предлагали такое решение, когда впервые была поднята проблема удорожания металла для больших проектов, в частности для расширения БАМа и Транссиба. Однако о размере потенциальных скидок стороны пока не договорились.

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  • По официальной версии, о которой пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг, Мантуров никак не затрагивал вопрос дополнительных налогов, а компании сами заявили о готовности не повышать цены для госпрограмм вооружений и госстроек. Само совещание было созвано в экстренном порядке после заявления Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» государство.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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