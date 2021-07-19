Экономить на одежде приходится почти 70% россиян 534 0 Экономика

Россияне не выходят из режима экономии на фоне продолжающегося падения доходов. Как показало исследование компании NielsenIQ, чаще всего граждане отказывают себе в развлечениях вне дома – 68% и в покупке новой одежды – 67%. Больше всего россиян беспокоят здоровье – 36% и рост цен на товары повседневного спроса – 33%. Исследователи отмечают, что даже оптимисты по поводу своего финансового положения сокращают расходы и с осторожностью тратят деньги.