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Экономить на одежде приходится почти 70% россиян

19 Июля 2021 534 0 Экономика

Россияне не выходят из режима экономии на фоне продолжающегося падения доходов. Как показало исследование компании NielsenIQ, чаще всего граждане отказывают себе в развлечениях вне дома – 68% и в покупке новой одежды – 67%. Больше всего россиян беспокоят здоровье – 36% и рост цен на товары повседневного спроса – 33%. Исследователи отмечают, что даже оптимисты по поводу своего финансового положения сокращают расходы и с осторожностью тратят деньги.

Экономят все и на всем

  • Семь из 10 россиян, или 71% граждан продолжают находиться в режиме экономии, пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании NielsenIQ. В основном люди стараются обходиться без расходов на развлечения за пределами дома (68%), на походы в кафе и рестораны (61%), на покупку еды «на вынос» и доставку готовой еды (46%). Но также 67% стремятся не тратить деньги на новую одежду, 41% – на электронику, а 54% – на отпуск.
  • Парадоксально, что почти половина из опрошенных (49%) говорят о своем материальном положении в ближайшие 12 месяцев как об «отличном» или «хорошем». Исследователи связывают это с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Даже уверенность в своем финансовом положении и высокий уровень оптимизма не позволяют россиянам полностью избавиться от беспокойства и отказаться от осторожности в тратах.
  • Так, например, 36% беспокоит их здоровье, 33% переживают из-за роста цен на товары повседневного спроса, 20% – из-за роста цен на товары и услуги в целом, а 18% – из-за растущих коммунальных платежей. Благосостояние семьи беспокоит 18% россиян. В связи с этим «даже при улучшении материального положения потребители планируют по инерции сокращать расходы», пишут исследователи.

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  • При улучшении экономической ситуации в России 34% россиян продолжат сокращать расходы на развлечения вне дома, 29% – на питание, 27% – на покупку новой одежды, 26% – на потреблении газа и электроэнергии, 26% – на покупку еды «на вынос» и доставку. Остающиеся после всех расходов деньги 44% россиян готовы направить на обустройство дома, ремонт и отпуск.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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