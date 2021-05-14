США оставили Лукашенко без нефтедолларов
14 Мая 2021 378 1 Экономика
Белоруссии будет трудно и дальше зарабатывать валюту для экономики на продаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти в Европу. По данным агентства Argus, европейские банки начали отказываться от финансирования сделок с Белоруссией после введения санкций США против крупнейшего НПЗ страны «Нафтан».
Цугцванг для Лукашенко
- Белоруссия получает 20% валютной выручки от продажи нефтепродуктов, которые она производит из дешевой российской нефти. По этой схеме ударили США, введя санкции против крупнейшего белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Как пишет агентство Argus со ссылкой на источники, европейские банки, прежде обслуживавшие операции по продаже нефтепродуктов, отказываются от предоставления услуг Белоруссии.
- Отказы пошли заранее, несмотря на то, что сами санкции заработают только с июня. Более того, ограничения распространяются официально лишь на американские юрлица. Но никто в Европе не хочет рисковать. Поэтому в Европе и других регионах мира сейчас оплата белорусских грузов в долларах стала большой проблемой.
- Нефтетрейдеры предупреждают о сокращении поставок из Белоруссии в мае. Они готовятся, что ЕС тоже введет санкции против режима Александра Лукашенко. Если это произойдет, Белоруссия больше не сможет продавать нефтепродукты в Европу – даже за евро. Одна пятая экспортной экономики республики будет парализована.
- Экономика Белоруссии может с этим не справиться – у страны осталось всего 6,9 млрд долларов в резервах, из которых «живых» денег всего 2,8 млрд. С начала года золотовалютные резервы сократились на 25%. Денег не хватит на покрытие трехмесячного импорта. При этом внешний долг Белоруссии – 42,1 млрд долларов на начало года.
- В связи с подступающим валютным кризисом Александр Лукашенко в конце апреля подписал указ о праве Центробанка запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки валютных сделок. В стране могут ввести разрешение на покупку и продажу валюты. Кроме этого, ЦБ сможет конфисковывать валюту со счетов юрлиц и конвертировать ее в белорусские рубли.
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- США ввели санкции против экспортных предприятий Белоруссии за «вопиющие пренебрежение правами человека» и «невыполнение Белоруссией своих обязательств в рамках международного законодательства», а также за «фальсификацию президентских выборов». Санкции введены против: «Белнефтехима», «Нафтана», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».
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Фигня.раз империалисты лишили батьку доходов от перепродажи . Значит Лукашенка опять или денег у россии просить будет или тариф за прокачку поднимет . И опять о неравноправном партнерстве говорить станет или о братстве народов. В общем клянчить работать, а долги спишут ..как уже не раз списывали ..он же о народе беспокоится .точнее о Своём народе . в отличие от российского президента. Которому белорусы ближе чем Россияне добрый он потому что . Точнее за народные деньги добрый