Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 МАЙ, 19:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 МАЙ, 19:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

США оставили Лукашенко без нефтедолларов

14 Мая 2021 378 1 Экономика

Белоруссии будет трудно и дальше зарабатывать валюту для экономики на продаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти в Европу. По данным агентства Argus, европейские банки начали отказываться от финансирования сделок с Белоруссией после введения санкций США против крупнейшего НПЗ страны «Нафтан».

Цугцванг для Лукашенко

  • Белоруссия получает 20% валютной выручки от продажи нефтепродуктов, которые она производит из дешевой российской нефти. По этой схеме ударили США, введя санкции против крупнейшего белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Как пишет агентство Argus со ссылкой на источники, европейские банки, прежде обслуживавшие операции по продаже нефтепродуктов, отказываются от предоставления услуг Белоруссии.
  • Отказы пошли заранее, несмотря на то, что сами санкции заработают только с июня. Более того, ограничения распространяются официально лишь на американские юрлица. Но никто в Европе не хочет рисковать. Поэтому в Европе и других регионах мира сейчас оплата белорусских грузов в долларах стала большой проблемой.
  • Нефтетрейдеры предупреждают о сокращении поставок из Белоруссии в мае. Они готовятся, что ЕС тоже введет санкции против режима Александра Лукашенко. Если это произойдет, Белоруссия больше не сможет продавать нефтепродукты в Европу – даже за евро. Одна пятая экспортной экономики республики будет парализована.
  • Экономика Белоруссии может с этим не справиться – у страны осталось всего 6,9 млрд долларов в резервах, из которых «живых» денег всего 2,8 млрд. С начала года золотовалютные резервы сократились на 25%. Денег не хватит на покрытие трехмесячного импорта. При этом внешний долг Белоруссии – 42,1 млрд долларов на начало года.
  • В связи с подступающим валютным кризисом Александр Лукашенко в конце апреля подписал указ о праве Центробанка запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки валютных сделок. В стране могут ввести разрешение на покупку и продажу валюты. Кроме этого, ЦБ сможет конфисковывать валюту со счетов юрлиц и конвертировать ее в белорусские рубли.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • США ввели санкции против экспортных предприятий Белоруссии за «вопиющие пренебрежение правами человека» и «невыполнение Белоруссией своих обязательств в рамках международного законодательства», а также за «фальсификацию президентских выборов». Санкции введены против: «Белнефтехима», «Нафтана», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
А
19:40 0 0
Александр Н:

Фигня.раз империалисты лишили батьку доходов от перепродажи . Значит Лукашенка опять или денег у россии просить будет или тариф за прокачку поднимет . И опять о неравноправном партнерстве говорить станет или о братстве народов. В общем клянчить работать, а долги спишут ..как уже не раз списывали ..он же о народе беспокоится .точнее о Своём народе . в отличие от российского президента. Которому белорусы ближе чем Россияне добрый он потому что . Точнее за народные деньги добрый

Статьи

Денег у людей все меньше. Бизнес пожаловался на обеднение россиян

Денег у людей все меньше. Бизнес пожаловался на обеднение россиян
Экономика

Минфин может выкупить часть госдолга России

Минфин может выкупить часть госдолга России
Экономика

Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске

Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске
События и факты 2

В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо

В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо
Экономика 2

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты

ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты

В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете

В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете

Новости дня

19:20 Армения запросила у России военную помощь Армения запросила у России военную помощь
Минэнерго РФ: «Северный поток-2» будет достроен в 2021 году
Минэнерго РФ: «Северный поток-2» будет достроен в 2021 году
17:46 Мясников: в России началась третья волна коронавируса Мясников: в России началась третья волна коронавируса
16:39 Греция открыла границы для туристов из России Греция открыла границы для туристов из России
15:43 Путин отреагировал на арест своего кума на Украине Путин отреагировал на арест своего кума на Украине
15:37 В Финансовом университете стартовала VI Международная олимпиада по истории экономических учений В Финансовом университете стартовала VI Международная олимпиада по истории экономических учений
12:42 В РФ диагностировали 9462 случая коронавируса В РФ диагностировали 9462 случая коронавируса
Денег у людей все меньше. Бизнес пожаловался на обеднение россиян
Денег у людей все меньше. Бизнес пожаловался на обеднение россиян
12:22 «Интернет-следователей» и «интернет-дружинников» предлагают ввести в России «Интернет-следователей» и «интернет-дружинников» предлагают ввести в России

Узнай, страна!

15:29 ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты
Минфин может выкупить часть госдолга России
Минфин может выкупить часть госдолга России
14:51 В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете
14:03 В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ
11:22 В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы
13 МАЙ, 23:37 В Орловской области открыли производство бумажных и полиэтиленовых упаковочных материалов В Орловской области открыли производство бумажных и полиэтиленовых упаковочных материалов
13 МАЙ, 22:25 В Нижегородской области запустили серийное производство инновационного пенопласта «Акримид» В Нижегородской области запустили серийное производство инновационного пенопласта «Акримид»
Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске
Чемпионат по скоростному копанию могил устроили в Новосибирске
13 МАЙ, 19:41 В Ульяновской области начали выпускать инновационные полимерные композиционные материалы В Ульяновской области начали выпускать инновационные полимерные композиционные материалы
12 МАЙ, 23:55 В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов
12 МАЙ, 19:43 В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК
12 МАЙ, 16:37 В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter