США оставили Лукашенко без нефтедолларов 378 1 Экономика

Белоруссии будет трудно и дальше зарабатывать валюту для экономики на продаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти в Европу. По данным агентства Argus, европейские банки начали отказываться от финансирования сделок с Белоруссией после введения санкций США против крупнейшего НПЗ страны «Нафтан».